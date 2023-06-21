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乌克兰局势｜最新动态：俄防长说近期击退乌军263次进攻 乌空军说乌关键设施遭新一轮空袭

2023年06月21日19:07 | 来源：新华网
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新华社北京6月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古20日在国防部部务会议上说，6月4日以来，乌克兰军队在南顿涅茨克、扎波罗热和顿涅茨克方向共向俄军阵地发动263次进攻，所有进攻均被俄方击退。乌克兰空军20日说，俄军当天凌晨对乌军事设施和关键基础设施发动了新一轮空袭。

——乌空军20日在社交媒体发文说，俄军当天凌晨从布良斯克州和亚速海东岸发射35架攻击无人机，对乌军事设施和关键基础设施发动新一轮空袭，其中32架无人机被乌防空火力拦截。乌空军说，此次俄方空袭重点是基辅州。俄军还向扎波罗热州发射伊斯坎德尔导弹和S-300导弹。乌空军继续对俄军阵地和俄军后方设施发动打击。

——俄罗斯莫斯科州州长沃罗比约夫21日在社交媒体上发文说，当日清晨两架无人机在某军事设施附近飞行，在俄军方干预下两架无人机先后在莫斯科州纳罗-福明斯克区加里尼涅茨村上空坠毁，现场发现了无人机碎片，事件没有造成破坏和人员伤亡。

——俄国防部20日发布通报说，过去一天，乌军继续在南顿涅茨克、扎波罗热和顿涅茨克方向发起进攻，但被击退，乌方损失军人近500名。

——乌克兰利沃夫州州长科济茨基20日在社交媒体上说，利沃夫市一处关键基础设施遭俄无人机袭击，但未造成人员伤亡。据当地媒体报道，利沃夫市当天清晨传出爆炸声，爆炸造成建筑物起火。

——俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫20日在社交媒体发文说，过去一天，乌军向该州多个居民点发射了约120枚不同类型的炮弹，未造成人员伤亡，但有一些建筑物受损。

——塔斯社20日援引俄紧急情况部门消息报道，赫尔松州卡霍夫卡水电站受损引发的洪水所淹没区域内已发现38名遇难者。此外，受灾区域水位继续下降，约有9370处住宅和60多处公共设施完成排水。

——俄对外情报局局长、俄历史学会主席纳雷什金20日在俄历史学会全体会议上说，俄罗斯正在阻止的是北约的反攻，乌军只是被北约用作反攻的有生力量。（参与记者：李东旭、李铭、陈汀、赵冰、陈畅）

(责编：于洋、刘慧)

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