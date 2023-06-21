“我常讲，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。”国家主席习近平16日在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时这样说道。

过去几年，中美关系在低谷徘徊，但中方对话沟通的大门是敞开的，中美民间的交流交往也始终没有中断。习近平主席高度重视并亲自推动中美民间友好，拉近了两国人民的心灵距离。

国之交在于民相亲。一个个鲜活故事向世人表明，中美两国人民的意愿是合作，这种合作对两国和世界人民都有利。

多走动、多交流，增进了解

“你是我今年在北京会见的第一位美国朋友。”习近平主席对盖茨说，世界正在走出新冠疫情，人们应该多走动、多交流，增进了解。

6月16日，国家主席习近平在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。

盖茨表示，中国在减贫和应对新冠疫情方面取得举世瞩目的巨大成就，为世界树立了很好榜样。他还说，中国加快创新发展，对中国有利、对发展中国家有利、对世界有利。

盖茨基金会与中国伙伴展开合作已逾15年。2020年2月，习近平主席给盖茨回信，感谢盖茨和盖茨基金会对中国防控新冠肺炎疫情工作的支持，呼吁国际社会加强协调、共同抗击疫情。

如今盖茨再次访问中国。他说，自己在中国“亲眼看到一些可能推动全球进步的创新”。中国研发的青蒿素等药物拯救了全球数百万疟疾患者的生命，在减贫方面取得了巨大进展，在清洁能源和气候适应领域进行了重大投资，还在为全球粮食安全做出重大贡献。盖茨对同中方的合作前景感到振奋。

中美两国人民对彼此的了解，正是在这种不断的走动和交流中愈发深入。中美两国人民的友谊，正是在日益扩大的合作和不断深入的交往中愈发深厚，成为两国关系长远发展的基础。

今年以来，众多美国企业高管纷纷来华。交流、洽谈、走访、合作，每个人的访华日程都是满满当当。

访华期间，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙说希望继续加大在上海的业务布局；星巴克首席执行官拉克斯曼·纳拉辛汉赞叹“中国市场拥有无限可能”；美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨观察到“中国各地欣欣向荣，充满活力”；特斯拉首席执行官埃隆·马斯克明确表示反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

近期一些外国在华商会发布报告显示，多数受访外国企业看好中国经济发展前景。其中，近六成美国企业对中国经济复苏持积极态度。

“美国企业对继续开拓中国市场充满期待，美中两国经济不能‘脱钩’，加强合作才有益于两国人民。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦对新华社记者说，尤其是在全球面临多重危机的当下，他乐见美中双方增加沟通和交流，以促进本国和全球经济发展。

建交40多年来，中美民间交往深入，利益紧密交融。2022年，双方统计数据均显示中美双边贸易额创历史新高，展现出较强韧性。作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美在经贸、能源、科技、教育、人文等诸多领域存在广泛合作空间，在应对气变等全球性议题上承担着重大责任。

人民友好是一笔宝贵的财富

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩注意到，习近平主席会见盖茨时强调“中美关系的基础在民间”，他对此深有共鸣。习近平主席对两国人民友好寄予的希望，再次触动这位中国改革友谊奖章获得者的美好回忆。

作为中国问题专家，库恩多年来穿梭往返于中美之间，是中美民间交流发展历程的见证者和亲历者。库恩17日接受新华社记者采访时说，加强民间交流是中美双方将机遇和共同需求转化为积极合作与建设性关系的可靠方式。要推动两国关系止跌企稳、重回健康稳定发展轨道，“没有比加强民间交流更好的药方了”。

两国人民不会忘记，多年以来，习近平主席多次亲自推动中美民间友好往来。一次次以心相交，留下令人称道的佳话和弥足珍贵的友谊。

美国中部艾奥瓦州的马斯卡廷，是密西西比河畔一个安静祥和的小镇。这里因为同习近平主席跨越近四十载的缘分而闻名遐迩。

1985年，时任河北省正定县委书记的习近平率团考察素有“美国粮仓”之称的艾奥瓦州；2012年，时任中国国家副主席的习近平访美时故地重游，与当年的老朋友再次相聚，共忆往事。

萨拉·兰蒂女士回忆，20世纪80年代，美中交流的大门刚打开不久，习近平的到来令他们“一见如故”。兰蒂说，当习近平2012年再次来到马斯卡廷时，“他依然记得当年发生的每一件事，与老朋友们有聊不完的话”。谈及为何要重访艾奥瓦，习近平的答案是“对我来说，你们就是美国”。这番话感动了在场所有人，兰蒂对此印象很深。

兰蒂附信向习近平主席赠送回忆录《“老朋友”：习近平与艾奥瓦的故事》。

2022年，兰蒂致信习近平主席，感谢习主席对老朋友的珍贵情谊，期盼两国继续深化人文交往，增进了解和互信。习近平主席在给兰蒂的复信中指出，中美两国人民都是伟大的人民，人民友好既是一笔宝贵的财富，更为两国关系发展提供重要基础。

马斯卡廷已成为中美人民友好的一个缩影——中国乐团赴当地举办新春音乐会；当地学生合唱团来华参加国际合唱节；农历兔年新春，近百位当地各界人士齐聚一堂，共叙中美两国人民友谊，双方民间交往日益频繁。

美国艾奥瓦州马斯卡廷“中美友谊屋”。

习近平主席以文化交流、文明对话为纽带，推动中美民间交往走向深入。2015年，习近平主席访美期间出席华盛顿州当地政府和美国友好团体联合举行的欢迎宴会。“这里有雄伟挺拔的雷尼尔山、波光潋滟的华盛顿湖。电影《西雅图不眠夜》使这座城市在中国民众中有很大吸引力。”习近平主席的演讲一开场，令全场800多名听众会心而笑。

习近平主席娓娓道来，谈自己读过的美国作家书籍——青年时代就读过《联邦党人文集》、托马斯·潘恩的《常识》等著作，也喜欢了解华盛顿、林肯、罗斯福等美国政治家的生平和思想，还读过梭罗、惠特曼、马克·吐温、杰克·伦敦等人的作品。

习近平主席在演讲中指出：“国家关系归根结底是人民之间的关系。中美两国虽然相距遥远，但两国人民友好交往源远流长。”

嘘寒暖，拉家常；谈古今，寻共鸣，习近平主席同美国各界人士的真挚互动，为两国人民深化文明交流互鉴、增进彼此了解与互信注入强大动力。

架设跨越太平洋的桥梁

在距离西雅图约50公里的塔科马市，林肯中学内的一张乒乓球桌格外醒目。习近平主席2015年访问这所学校时，带来这件特殊礼物，也传递一份殷切期待：希望两国青少年传承“乒乓外交”精神，继续为中美关系的大厦添砖加瓦。

50多年前，正是小小乒乓球，敲响了中美重新交往的大门，拉开了中美关系正常化的序幕。

2015年访问期间，习近平主席还给孩子们带来满满3个书架的书籍，听孩子们用中文歌唱《在希望的田野上》，愉快接受大家赠送的“1号”橄榄球球衣。他鼓励孩子们读万卷书，还要行万里路，邀请大家多到中国走走看看，体验和感知中国，更全面、更深刻地了解中国，认识中国，喜爱中国。

一年以后，林肯中学的118位师生应邀访问香港、福州、成都、北京等地。超过五分之一的学生来自低收入家庭，生平第一次坐飞机。

2016年10月8日，香港乒乓球运动员与林肯中学学生进行交流比赛。当日，来自美国华盛顿州塔科马市林肯中学的师生到访香港体育学院。

一次交流，一场远行，改变了一群美国孩子的人生。“这是他们一生中最好的教育经历，中国的奇迹使他们大开眼界。”林肯中学校长埃尔文说。

中国之行后，这些孩子中近半数人开始寻求前往中国深造的奖学金或学生交流项目。2021年农历春节前夕，埃尔文校长在写给习近平主席的信中，汇报了“跨洋之约”的最新进展：他的学生已被中国大学录取，双方教育合作不断加强，两国的孩子们结下深厚的友谊。

多年来，习近平主席同美国青少年的一次次温暖互动，让友谊的种子在一颗颗年轻的心灵里生根发芽，为中美友好架设起跨越太平洋、面向未来的心灵桥梁。

2019年4月3日，在美国伊利诺伊州北奈尔斯市，北奈尔斯高中的学生们现场中文朗诵唐代诗人李白的《静夜思》和孟浩然的《春晓》。

2019年，习近平主席复信美国伊利诺伊州北奈尔斯高中学生，和孩子们聊自己的工作，唠家常，勉励同学们为增进中美人民友谊作出贡献，令该校师生倍感亲切。2020年，习近平主席复信美国犹他州卡斯卡德小学学生，耐心解答孩子们充满童趣的问题，鼓励孩子们继续努力学习中文，了解中国文化，让孩子们惊喜而自豪。

2020年1月21日，在美国犹他州奥勒姆，卡斯卡德小学师生展示为习主席制作的新年贺卡。

中美友好，根基在民众，希望在青年。当“我愿做中美友谊小使者”“中国加油”的纯净童声跨越大洋，当越来越多中美青年相知相亲、携手同行，这些善意涓滴汇流、双向奔赴，为中美关系未来发展注入源头活水，助力中美人民友谊之树葱郁长青。

中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。中国将始终遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。美国方面也应认真倾听来自两国人民的声音。

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