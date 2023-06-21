第二届“日中未来创发研讨会”在日本静冈举办。人民网 许可摄

人民网东京6月19日电 （许可）6月17日，由日本笹川和平财团的笹川日中友好基金主办、日本科学协会和学生团体“茶话日和”“京论坛”共同举办的第二届“日中未来创发研讨会”交流活动在静冈举办。来自东京大学、早稻田大学等高等院校的30余名中日两国大学生参加了当天的活动。

研讨会以“海洋塑料垃圾问题”为主题，通过实地体验海岸清扫、模拟解决海洋垃圾问题的卡片游戏、专家讲座以及小组讨论等形式，深入了解海洋污染问题，探讨中日海洋环境保护合作的可能性。

“日中未来创发研讨会”始于2022年，旨在通过中日青年间的交流对话增进理解、思考如何构建更加稳固的两国关系。中日青年交流可以追溯到上世纪五十年代，中日青年友好大联欢、“友好之船”代表团访日等活动，为推动中日友好交流作出了重要贡献。青年一代作为中日友好事业的接班人与生力军，承载着中日关系的未来，为开创中日两国的美好前景注入了青春力量。

“守护这片蔚蓝家园”

塑料瓶、易拉罐、便当盒……秀丽的海岸线上间或夹杂着的垃圾显得格外突兀。据当地的志愿团体介绍，他们每周会组织一次海岸清扫工作，每次都能清扫出大量的塑料垃圾。

学生们体验海岸清扫。人民网 许可摄

正值炎夏，尽管烈日当空，学生们仍然积极捡拾垃圾，还大海一片蔚蓝。“没想到垃圾的数量如此惊人。”“小块垃圾碎片很多，只能人为清理，感受到了志愿者们的不易。”“大海如此美丽，我们应该守护这片蔚蓝家园。”亲身体验到海洋塑料垃圾污染问题后，学生们对这一问题的严重性有了更深的认识。

海岸清扫结束后，中日学生们在专家的引导下通过卡片游戏，模拟如何解决海洋垃圾问题。根据卡片提示，学生们分别担任政府机构、渔民、农民和工厂等角色，通过各自的行动左右市民意识、技术、便利、垃圾·污染等四个指标，最终对海洋垃圾的未来状况产生影响。

通过卡片游戏，模拟如何解决海洋垃圾问题。人民网 许可摄

“减少一次性餐具的使用。”“提高环境保护意识。”经过几轮讨论与投票，学生们成功减少了海洋垃圾的数量，并反思自己在生活中为减少海洋垃圾可以采取的行动。

学生们积极参与讨论与投票。人民网 许可摄

笹川日中友好基金特任组长尾形庆祐表示，受疫情影响，近年来中日两国人员交流机会骤减。为继续推动以中日青年为代表的民间交流活动，笹川日中友好基金策划了“日中未来创发研讨会”，希望以此为契机，增进两国青年间的相互理解和友谊，为促进中日世代友好发展储备广泛的青年力量。

“尽管大家来自不同的国家，想法却是相似的”

笹川和平财团海洋政策研究所主任研究员盐入同通过一个个鲜活的实际案例，向学生们展示了日常生活中随处可见的海洋垃圾污染问题，并介绍了日本濑户内四县与日本财团共同推出的综合性海洋垃圾对策模型“濑户内海X”。该项目旨在通过与当地政府和企业展开合作调查，制定切实可行的海洋垃圾对策。他表示，海洋污染是一个全球性问题，希望今后中日两国加强合作，带动更多年轻人投身环境保护与中日友好交流事业。

研讨会现场。人民网 许可摄

经过一系列的体验活动后，学生们开始进行头脑风暴，分组讨论海洋垃圾的解决对策，并发表了各自的研讨成果。

“政府应当鼓励企业在产品开发时考虑回收利用废弃塑料，并提供相应的资金支持，推动循环经济的发展。”“企业、研究机构与志愿团体合作，定期开展中日环境保护论坛，进一步提高民众的环境保护意识，从根本上减少垃圾产生。”“在海边设置垃圾箱”“开发可降解材料”……学生们热切、真诚地探讨，展现出国际性视野和格局，与创新发展的不竭动力，也为中日友好事业注入了青春活力。

发表各自的研讨成果。人民网 许可摄

长期从事中日青年交流活动的北京BC学院特聘教师山田典史作为当天的主持人，对各组学生的发表内容进行了点评，希望两国青年通过今天的活动增进理解，深化友谊，共同弘扬友好传统，让中日友好事业薪火相传。

参加此次研讨会的东京大学三年级学生丸山晴树表示，“尽管大家来自不同的国家，想法却是相似的。”来自早稻田大学教育学部的松尾奈奈认为，“保护环境需要我们每个人共同努力。”东京大学博士杨浩表示，“此次参与了活动的组织与执行，感到非常有意义，今后将继续为中日交流事业做贡献。”学生们通过此次交流活动，拓展了国际视野，培养了国际协作精神。今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，他们将肩负起传承中日友好的使命，共同书写中日世代友好的新篇章。

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