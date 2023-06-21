与会代表现场交流研讨。人民网记者 时元皓摄

人民网圣保罗6月20日电 （记者时元皓）当地时间6月20日，由中国驻圣保罗总领馆和巴西圣保罗州政府主办的“2023年度圣保罗州务实合作对话会”在中国驻圣保罗总领馆举行，56家中资企业代表、圣保罗州政府多个部门负责人就中资企业在圣发展及中巴经济合作等议题进行现场对话交流。中国驻圣保罗总领事陈佩洁出席对话会并致辞。

“在两国关系迈进新时代、双方热望深化合作的当下举办这次对话交流有现实意义，也因此受到各方重视和热烈响应。”陈佩洁在致辞中指出，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，中巴关系的全局性、战略性、全球性影响日益突出，也成为南南合作和发展中大国关系典范。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁在对话会上致辞。人民网记者 时元皓摄

陈佩洁表示，圣保罗州一直是巴西对华合作领头羊，以往的投资与贸易合作成果丰硕，有目共睹。圣保罗州政府有意深化对华合作并加强重点领域合作，也将推出多方面投资合作项目，愿意吸引更多中资企业参与其中；中资企业普遍看好圣保罗州投资营商环境，期待更深入了解州政府相关政策及项目情况。希望与会各方对接合作需求、深挖合作潜能、深化合作成果，促进社会发展、增进人民福祉，为深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系添砖加瓦，以更丰硕的合作成果迎接明年中巴建交50周年。

圣保罗州经济发展厅厅长豪尔赫·利马向与会中资企业介绍该州相关情况。人民网记者 时元皓摄

对话会上，圣保罗州经济发展厅，国际事务厅，农业和供应厅，环境、基础设施和物流厅，投资促进局，投资伙伴厅，发展署等相关负责人向与会的中资企业代表介绍了该州政府部门职能、相关领域基础设施项目以及最新的投资政策，并回答了中资企业代表的提问。

与会圣保罗州官员表示，圣保罗州人口众多、工业集中、物流等基础设施相对完备，是巴西经济实力最强的地区之一，期待更多的中资企业到圣投资，圣保罗州政府愿意为相关企业提供优惠政策和便利条件。此外，中国在5G技术、清洁能源、数字经济、智慧城市等领域走在世界前列，圣保罗州期待加强同中国的交流与合作，共同促进当地经济社会发展。

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