人民网伦敦6月20日电 （记者邢雪）全球领先的商业、金融信息和新闻信息提供商彭博20日在伦敦举行“新丝绸之路：拓展视野”投资者研讨会。来自英国和中国的百余位投资者、市场专业人士和政府官员出席了此次活动，会议聚焦中国固定收益市场现状及未来机遇。

中国驻英国大使郑泽光在出席活动时表示，今年恰逢习近平主席提出“一带一路”倡议十周年。十年来，“一带一路”倡议推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通“五通”取得重要进展。中国正采取更多具体举措，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。中国将坚定不移扩大金融业高水平对外开放，完善跨境融资体系，提高人民币金融资产流动性，持续提升金融服务共建“一带一路”水平。今年下半年，中国将主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，预计将推出一系列新举措。

彭博亚太区总裁李冰在活动上表示，全球投资者仍然对中国市场非常非常感兴趣，总体上来说，全球金融市场都面临挑战，波动较大，相对来说，中国拥有更加稳定的市场环境，并且中国仍是一个积极发展、持续开放的市场，正变得越来越容易进入，这些因素都为中国金融市场提供了诸多潜力。

过去几年中，在“债券通”等创新机制下，外资进入中国银行间债券市场的渠道不断丰富，外资持有规模有所扩大，交易日趋活跃，但外资在中国债券市场的参与度仍有较大增长空间。

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