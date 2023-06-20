在中老铁路万象站设立的列车文化驿站。人民网记者 孙广勇摄

人民网万象6月20日电 （记者孙广勇）6月20日，由中国中车集团有限公司举办的“坐着火车看世界”老挝站活动在中老铁路万象站举行，同日，中国中车集团有限公司和老中铁路公司共同设立的列车文化驿站在万象站揭幕，中国中车制造的20多种先进轨道列车模型在老挝首次集中亮相，并将进行为期30天的展出。

老挝公共工程与运输部副部长维莱卡姆·福萨拉特、老中铁路有限公司总经理刘宏、中国中车执行董事王铵、老挝国家铁路公司总经理道金达·西哈喇、中车四方股份公司董事长田学华、中车大连公司副总经理张健共同为中老铁路列车文化驿站揭幕。现场旅客以及老挝、泰国的车迷见证了这一时刻。

在中老铁路万象站候车大厅，一面12米长、3米多高的大型列车模型墙格外抢眼。从高铁动车、高速磁浮到城市轨道交通车辆，20多种先进的轨道列车模型在列车文化驿站亮相。

老挝公共工程与运输部副部长维莱卡姆·福萨拉特表示，中老铁路是“一带一路”建设和老中两国合作的标志性工程，使老挝实现了从“陆锁国”到“陆联国”的梦想。现代化的“澜沧号”动车组，给老挝人民出行带来了极大的改变，为老挝经济社会发展注入了强劲动力。这是老中双方共同努力的成果，也是老中友谊的结晶。中国中车是“澜沧号”的制造者，在老挝进行列车文化驿站展示活动，展现了中国先进的轨道列车技术，为老挝民众近距离体验轨道列车科技和铁路文化提供了良好的平台，加深了老中两国人民之间的文化交流，增进了相互了解。期待中老铁路蓬勃发展，希望进一步加强老中合作，深化老中友谊，推动构建更加紧密的老中命运共同体，造福两国人民。

在“列车文化驿站”展出现场，琳琅满目的轨道列车模型，吸引了老挝大批旅客和车迷纷纷驻足观看，在列车模型前拍照合影。

“第一次亲眼看到这么多先进的中国轨道列车，感到很震撼。展出的轨道列车很现代化，品种丰富多样，让人大开眼界，希望能够更多地了解轨道列车文化。”老挝国立大学大四学生砬希·塔玛翁萨说。

泰国人纳帕特拉是一名火车车迷，专程从泰国赶到万象站参观列车文化驿站。纳帕特拉说：“我多次乘坐‘澜沧号’在老挝旅行，列车的设施很现代，车厢非常舒适，令我印象深刻。希望泰国也能早日拥有现代化铁路。”

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