里约中国国际学校的师生在自制的彩色龙舟后表演节目。人民网记者 宋亦然摄

人民网里约热内卢6月19日电 （记者时元皓、宋亦然）“五月五，过端午，划龙舟，敲大鼓……”当地时间6月19日，在音乐的伴奏下，穿着中国传统服饰的小朋友在里约中国国际学校的小礼堂中齐声唱着关于端午节的儿歌。这是该校举办的庆祝端午节活动的一个场景。中国驻里约热内卢总领事田敏，该校校董会董事长、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等出席活动。

除了演唱中文歌曲、背诵中国古诗名篇外，该校高年级学生还在老师的带领下自导自演了有关端午节来源的中文短剧，生动展示了爱国诗人屈原以身殉国投入汨罗江的故事以及后人包粽子、赛龙舟等纪念活动的来历，引得现场观看的家长和老师掌声连连。表演活动结束后，师生、家长共同体验了包粽子，感受传统民俗魅力。

“中外学生和老师一起表演节目，学习端午节的来源，对于传播中国文化很有意义，能够让孩子们从小了解悠久的中国历史和优秀的传统文化，”田敏表示，里约中国国际学校除了教授中文以外，也承担着传播中国文化的作用。

“学校的使命不仅仅是传授知识，还应该让学生们充分了解中国的传统习俗、风土人情，使学生有机会、有途径了解中国的历史和文化。”该校总校长袁爱萍表示，丰富多彩的端午节活动并没有局限于本校学生，学生家长们也踊跃参加，并纷纷表示他们从中了解到了一些文化知识，这对理解中国文化很有帮助。

克里斯拉是该校学前部一名学生的家长，她很高兴能够看到孩子在舞台上表演节目，对于活动的形式与内容，她均表示认可。“之前我并不了解端午节的来历，看完短剧之后我才明白中国人为什么要过端午节，这让我对中国文化产生了兴趣。”

“庆祝活动非常重要，巴西学生通过这种活动能够更多接触到中国的文化、历史传统以及被中国人珍视的价值理念，”巴西籍教师保拉·森蒂埃罗表示，巴西学生和中国学生的互动和共同表演也是两种文化友好交流的象征，这是大家共同喜闻乐见的。此外，她表示自己也在活动中和学生们共同学习中国文化，收获满满。

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