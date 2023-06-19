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联合国教科文组织在泰国开展水下遗产培训课程

2023年06月19日17:31 | 来源：人民网-国际频道
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“东南亚次区域水下考古和遗产保护修复入门课程”开幕式现场。人民网实习生 景超平摄
“东南亚次区域水下考古和遗产保护修复入门课程”开幕式现场。人民网实习生 景超平摄

人民网曼谷6月19日电 （赵益普、实习生景超平、李源欣）19日上午，泰国文化部美术司、联合国教科文组织、扎达尔国际水下考古中心等多方机构，在泰国曼谷联合举办了“东南亚次区域水下考古和遗产保护修复入门课程”的开幕式。

联合国教科文组织总部项目专家玛格丽特·伊斯雷尔表示，联合国教科文组织曾在泰国开展过一系列水下考古培训，此次培训课程是对既往合作的延续。“东南亚有着丰富的水下遗产资源，培训课程的目的就是帮助东南亚提高水下遗产的保护和修复意识，同时培养更多水下考古和保护领域的人才。”玛格丽特·伊斯雷尔说。

泰国文化部美术司副司长萨塔蓬·蒂昂丹在开幕式上表示，本次培训课程是联合国教科文组织和泰国政府之间的合作，类似的区域和国际合作，将对东南亚水下文化遗产的持续保护和管理起到积极推动作用。

据了解，此次“东南亚次区域水下考古和遗产保护修复入门课程”为期10天，将于6月29日结束，具体举办地点分为曼谷、巴吞他尼府和尖竹汶府，培训旨在加强东南亚水下考古和遗产保护修复的能力。

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(责编：于洋、刘慧)

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