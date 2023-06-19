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“坐着火车看世界”活动在老挝万象举行

——“中老友谊之桥”足球场在万象揭幕

2023年06月19日15:03 | 来源：人民网-国际频道
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万象宗佩中学学生兴致勃勃地观看中老铁路动车模型。人民网记者 孙广勇摄
万象宗佩中学学生兴致勃勃地观看中老铁路动车模型。人民网记者 孙广勇摄

人民网万象6月19日电 （记者孙广勇）6月19日，由中国中车集团有限公司举办的“坐着火车看世界”老挝站活动在万象举行，同日“中老友谊之桥”足球场在万象宗佩中学揭幕，该球场由中车大连公司牵头修建。曾经光脚踢球的老挝孩子们，首次踏进专业、安全的足球场，开启“足”梦旅程。

老挝教育部体育司司长维拉万·本苏泰、中国驻老挝大使馆商务参赞赵文宇、中国中车执行董事王铵、中车大连公司副总经理张健等出席活动。

维拉万·本苏泰在致辞时表示，老挝党和政府重视教育基础设施的发展，同时将人才培养开发作为国家的重要优先发展事项，这次援助是对老挝教育发展做出的重大贡献。感谢并高度赞扬中国朋友为宗佩中学建设足球场提供的支持，相信这项援助将为宗佩中学的学生创造福利，尤其是通过体育锻炼强身健体，加强学习能力，实现学生的全面发展。

王铵表示，中国中车将“连接世界、造福人类”作为公司使命，坚定履行所肩负的社会责任，把“中车力量”注入乡村振兴发展、社区教育、医疗卫生等领域，为项目所在国发展贡献力量。将以此次活动为契机，与老挝加强合作和文化沟通，为老挝国家建设及教育事业提供力所能及的支持和帮助。

老挝歌手演唱的《中车之歌》为中老文化交流活动拉开序幕，具有中老两国特色的文艺节目精彩上演。中车大连公司将精心准备的学习用品送到孩子们手中，学生代表为中国朋友敬献花环，表达感谢。

揭牌仪式后，“中老友谊之桥”足球场迎来首场比赛，宗佩中学小球员们展开激烈角逐。啦啦队热情高涨，欢呼加油，比赛现场气氛热烈，掀起了夏日里的“足球热浪”。

宗佩中学校长宋沙万·端努蓬在接受采访时说：“这次活动对我们学校来说意义重大。中国企业给学生们带来的不仅是物质上的帮助，更是精神上的鼓舞。我们学校虽然面积较小，学生人数也不多，但孩子们渴望踢足球的愿望一直都有，这次有了中国中车的帮助，对学校和孩子来说是意外的惊喜。我们感受到了中国朋友带来的阳光般的温暖。”

宗佩中学学生沙乐赛·皮萨努翁是足球队的一员，参加完比赛后，他自豪地说：“今天，我们终于拥有了梦想中的足球场，同学们都喜欢这份来自中国中车的礼物，也深深地感受到来自中国的爱与祝福。我们将好好利用这个足球场，奋力拼搏，追逐梦想，回馈来自中国朋友的爱。”

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(责编：燕勐、杨牧)

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