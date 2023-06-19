人民网雅加达6月18日电 （记者李培松）18日，受印华百家姓妇女联谊总会总主席钟家燕教授邀请，广东省清远市侨商投资企业协会组织广东清远商务考察团携当地优质农特产品清远鸡、英德红茶、英德麻竹笋亮相“2023雅加达市场推广周”活动，寻求发展商机，推动共赢发展。

清远市位于广东省中北部，是农业大市，其所出产的清远鸡、英德红茶、麻竹笋均为中国国家地理标志保护产品，产品畅销国内外，也是清远市委市政府2022年提出要大力打造的“五大百亿农业产业”中的三大产业。

在当日的活动上，钟家燕担任主讲嘉宾，向参展观众传扬中国文化和推广中华美食。活动期间，英德红茶茶艺表演、品饮，以及清远鸡、麻竹笋品尝活动热闹非常，舒缓优雅的英德红茶茶艺表演吸引了不少观众驻足欣赏和品饮。

据考察团成员清远英德市茶业行业协会介绍，清远英德还是东南亚归侨聚居地。20世纪50至70年代期间，印尼、马来西亚、泰国、越南等26个国家和地区的华侨华人约2.5万人来到英德市并参与建设英红、英华、黄陂三个华侨茶厂，其中印尼华侨约6000人。

近几十年来，归侨们在英德工作和生活，安居乐业，为英德红茶品种培育、生产工艺提升作出了巨大的贡献，建设出特色鲜明的英德红茶产业，同时也助力英德市建设成为经济繁荣、环境优美、社会和谐的侨乡乐园。

清远市侨商投资企业协会会长黄荣孟1957年随家人从印尼归国，在清远成长、工作和生活，积极参与祖国建设。

他表示，作为归侨归国后，感受到祖国对华侨华人以及广大归侨的无比关心和帮助。这次组织清远的一些农产品到印尼参展，主要目的是通过传扬中国文化和推广中华美食让印尼当地的华侨华人和印尼人民更多地了解中国，促进中国和印尼的友谊。同时希望使更多的清远优质农产品走出国门，走向世界。

考察团在印尼期间还拜会了印尼区域代表委员会副议长苏丹·巴克特亚尔·纳贾穆丁，介绍了此次考察带来的农特产品并进行文化交流。考察团还到印尼一家孤儿院慰问看望孤儿，捐赠了一批进口文具套装，祝愿孩子们在社会的关爱下健康快乐成长。

(责编：燕勐、杨牧)