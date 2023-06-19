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中国维和工兵分队为南苏丹儿童捐赠物资

2023年06月19日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕6月18日电（于洪泽）朱巴消息：在国际非洲儿童日到来之际，中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队16日参加在南苏丹瓦乌市青年广场举行的相关纪念活动，并为当地儿童捐赠物资。

　　此次纪念活动由联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）儿童保护组织，南苏丹西加扎勒河州性别、儿童和社会福利部等多个部门，以及其他儿童保护合作伙伴联合举办。当地政府、联南苏团、学生代表先后发表演讲，呼吁公众加大对非洲儿童问题的关注，促进国际社会对非洲儿童的支持和帮助。

　　中国维和工兵分队在活动中向瓦乌市7个学校捐赠了铅笔、粉笔、画板、地球仪、足球、篮球等10类203件学习用品和文体器材，以缓解当地教学物资紧缺的情况。

　　西加扎勒河州性别、儿童和社会福利部长克里斯蒂娜·阿里感谢中国维和工兵分队捐赠物资，使更多当地儿童有了上学的机会。她说：“你们是我们的伙伴，我们不会忘记你们的帮助。”

　　联南苏团瓦乌基地儿童保护组织主任伊拉斯谟·米吉克拉说，中方一直以来的帮助充分彰显了人道主义精神，对联合国儿童保护工作给予大力支持，有效促进了南苏丹儿童事业的发展。

　　联合国儿童基金会1991年宣布每年的6月16日为国际非洲儿童日，旨在让人们了解非洲儿童所遭受的饥饿、战争、贫穷、疾病等苦难。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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