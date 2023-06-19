新华社北京6月18日电 沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特17日到访伊朗首都德黑兰。国际媒体将此访评述为2016年沙伊交恶之后沙特最高外交官首次访问伊朗，标志着两国进一步和解。

邀请莱希访问沙特

伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬和总统赛义德·易卜拉欣·莱希17日在德黑兰先后与费萨尔会晤。按照法新社的说法，费萨尔还是2006年以来首名到访伊朗的沙特外交大臣。

这是6月6日在沙特阿拉伯利雅得拍摄的伊朗驻沙特阿拉伯大使馆。新华社记者王海洲摄

费萨尔与阿米尔-阿卜杜拉希扬当天共同会见媒体记者。费萨尔在记者会上说，沙特国王萨勒曼和王储穆罕默德正式邀请莱希在不久后访问沙特。

在中国斡旋下，沙特与伊朗4月6日恢复自2016年中断的外交关系。本月6日，伊朗重开驻沙特使领馆。费萨尔说，沙特驻伊朗外交使团也将很快恢复运转。

法新社报道，沙特驻伊朗大使馆推迟开放缘于使馆建筑在2016年发生的示威中受损，修缮过程复杂。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，沙特驻伊朗外交官已经在德黑兰一家酒店租下一整层，以便在使馆重开前处理外交事务。

6月6日，在沙特阿拉伯利雅得，伊朗副外长比格德利（前）、沙特副外交大臣优素福（中）等出席伊朗驻沙特阿拉伯大使馆复馆仪式。新华社记者王海洲摄

安全不等于军事化

塔斯尼姆通讯社报道，沙伊外长17日首次公开了两国全面恢复关系的方案，双方将深化合作，确保地区安全。

阿米尔-阿卜杜拉希扬说，双方“重点关注经济、贸易和投资事务方面的可持续合作”，打算成立经济合作委员会以及专门处理边境事务、打击毒品贩运和环境保护的委员会，出台推动两国私营企业活动的计划。

谈及地区安全，阿米尔-阿卜杜拉希扬强调伊方认为安全是涉及政治、经贸关系、社会文化的综合概念，绝不等同于军事化。他说，“地区安全只能依靠域内国家确保”，而非外部干涉。

费萨尔说：“我们的关系建立在充分和相互尊重独立、主权和不干涉内政的明确基础之上。”他还强调了沙伊两国在海上航行安全方面合作的重要性。

莱希在伊朗总统府发布的声明中说，伊朗与其他伊斯兰国家发展关系“没有障碍”，强调“区域问题和麻烦可以通过合作和对话解决”，而不是让外部势力干涉。（包雪琳）

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