新华社北京6月18日电 6月18日，国务委员兼外长秦刚在北京同美国国务卿布林肯举行会谈。

秦刚表示，当前，中美关系处在建交以来的最低谷，这不符合两国人民根本利益，也不符合国际社会共同期待。中方对美政策始终保持连续性和稳定性，根本遵循是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则，这也应该是双方共同坚持的精神、共同守住的底线、共同追求的目标。中方致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系。希望美方秉持客观理性的对华认知，与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础，冷静、专业、理性处理意外偶发事件。双方应不折不扣落实习近平主席和拜登总统巴厘岛会晤共识，推动中美关系止跌企稳，重回正轨。

秦刚就台湾问题等中方核心利益和重大关切阐明严正立场，提出明确要求。秦刚指出，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系最重大的问题，也是最突出的风险，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持“台独”的承诺真正落到实处。

双方就中美总体关系及有关重要问题进行了长时间坦诚、深入、建设性沟通。

双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，推进对话交流合作。

双方同意保持高层交往。布林肯国务卿邀请秦刚国务委员兼外长访美，秦刚表示愿在双方方便时访美。

双方同意继续推进中美关系指导原则磋商。

双方同意继续推进中美联合工作组磋商，解决中美关系中的具体问题。

双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流，就增加中美之间客运航班进行积极探讨，欢迎更多学生、学者、工商界人士到彼此国家互访，并为此提供支持和便利。

双方还就共同关心的重大国际和地区问题交换了看法。

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