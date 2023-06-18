新华社北京6月18日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京17日在会见非洲国家代表团时说，俄方从不拒绝谈判。乌克兰总统泽连斯基日前在基辅会见到访的非洲国家代表团时说，只有俄从乌全境撤军，俄乌冲突才会停止。

——由南非总统拉马福萨以及科摩罗、赞比亚、塞内加尔、埃及等国领导人或特使组成的非洲国家代表团17日到访俄罗斯圣彼得堡，并会见俄总统普京。非洲联盟轮值主席国科摩罗总统阿扎利说，俄乌冲突不仅影响俄乌双方，还影响包括非洲在内的全世界。拉马福萨说，非洲代表团提出的有关俄乌冲突的十点立场包括必须通过谈判和外交手段结束战争、俄乌双方将冲突降级、构建涵盖所有国家的安全保障等内容。普京说，俄罗斯愿与所有希望基于正义原则建立和平并兼顾各方合法利益的人进行建设性对话，俄方从不拒绝谈判，但乌方宣布不会进行任何谈判。

——在访问俄罗斯之前，非洲国家代表团访问了乌克兰。据乌克兰总统网站16日报道，代表团会见了泽连斯基。双方围绕结束俄乌冲突、确保全球粮食安全等问题进行了商谈。泽连斯基说，乌克兰和整个世界既不需要“冻结的冲突”，也不需要“缓慢燃烧的战争”，而是需要真正的和平。只有俄罗斯从乌克兰全境撤军，才能停止冲突。

——俄总统发言人佩斯科夫17日说，普京对非洲代表团提出的倡议表示有兴趣予以考虑。俄方特别军事行动所设定的让乌克兰“去军事化”的目标事实上已基本达成，现在乌方越来越少地使用自己的武器，而更多地使用西方国家提供的武器。北约正越来越多地直接和间接卷入并干预俄乌冲突，正成为冲突一方，导致欧洲局势变得更加紧张和不可预测，这迫使俄方采取更果断措施确保自身安全。

——俄国防部17日通报说，俄军16日使用海基和空基远程精确武器对乌军一个决策中心进行集中打击，设定的目标被摧毁。俄国防部网站当天还发布消息说，俄国防部长绍伊古视察了鄂木斯克州的武器库，他要求有关企业扩大坦克和重型喷火系统的生产以满足特别军事行动的需要。

——俄罗斯布良斯克州州长博戈马兹17日在社交媒体发布消息说，当天凌晨，俄军部署在该州的防空部队击退了乌军对“友谊”输油管道泵站的攻击，3架无人机被摧毁。

——据乌克兰内阁官网16日报道，乌总理什梅加尔当天在赫尔松召开的内阁办公会上说，卡霍夫卡水电站大坝损毁导致赫尔松州、尼古拉耶夫州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州近200个居民点、140万民众受影响。

——国际原子能机构总干事格罗西日前访问扎波罗热核电站。他在社交媒体发文说，卡霍夫卡水电站大坝损毁造成的最严重后果之一是扎波罗热核电站冷却用水水位下降，目前核电站冷却池水位虽有所下降但仍在安全水平。核电站正努力向冷却池增加供水，国际原子能机构将继续密切监视冷却池水位。（参与记者：李东旭、李铭、赵冰、安晓萌、耿鹏宇、陈汀）

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