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“茶和天下”·雅集展览活动在蒙古国东戈壁省赛音山达拉开帷幕

2023年06月17日12:59 | 来源：人民网-国际频道
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李雁军总领事致辞。乌兰巴托中国文化中心供图
李雁军总领事致辞。乌兰巴托中国文化中心供图

人民网乌兰巴托6月16日电 （记者霍文）由中国驻扎门乌德总领事馆、蒙古国东戈壁省政府共同主办，乌兰巴托中国文化中心承办，为期20天的“茶和天下”·雅集展览活动开幕式16日在东戈壁省赛音山达市拉开帷幕。中国驻扎门乌德总领事李雁军、驻蒙使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、蒙古国东戈壁省副省长玛尔塔女士及该省政府官员、市民近百人出席开幕式。

李雁军在致辞中表示，“茶和天下”·雅集展览活动旨在以茶为媒、以茶会友。十七世纪末兴起的茶叶之路，一群来自中国和蒙古的商人带着来自中国南方的茶叶穿越戈壁、草原和崇山峻岭去往俄罗斯，在蒙古高原形成了一条繁忙的商路，赛音山达就位于茶叶之路的重要节点。今天，东戈壁省位于中国“一带一路”倡议和中蒙俄经济走廊的重要位置，是中蒙交流合作的前沿和示范。中蒙两国以茶文化为桥梁，不断深化两国人民的友好感情。

玛尔塔在致辞中表示，近年来，蒙中关系不断深化，两国人民和地方省份间的合作密切。东戈壁省与中国驻扎门乌德总领事馆以及二连浩特、包头、乌兰察布、锡林郭勒等市在教育、卫生、贸易、投资等领域开展合作。中方为我省医护人员提供短期培训，为优秀学生提供奖学金，为低收入家庭的子女发放补贴等善举已经成为一种传统。今天的活动可以作为深化蒙中友好合作的很好例子。

李峙在致辞中表示，在全球“茶和天下”雅集活动框架下，上个月我们在乌兰巴托市举办了两场“茶和天下”雅集系列活动，受到首都乌兰巴托市民的欢迎和喜爱。此次“茶和天下”·雅集茶文化展览活动是该系列活动第一次走进蒙古国地方省份，目的是推动广大东戈壁省人民进一步深入了解中国茶文化，了解茶叶故乡的风土人情，让更多的人知茶、爱茶，传递友情，共品茶香茶韵，共享美好生活，促进中蒙两国民心相通。

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(责编：艾雯、杨牧)

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