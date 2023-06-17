人民网曼谷6月16日电 （记者孙广勇）“端午临中夏，时清日复长”，端午佳节即将来临之际，老挝中国文化中心联合老挝新闻文化旅游部计划与合作司和老挝国立大学语言学院中文系于6月16日成功举办“浓情端午——粽子工作坊”活动。老挝新闻文化旅游部计划和国际合作司副司长玛尼潘、文化艺术司副司长拉达万、文学出版司副司长彭婉、国家博物馆馆长婉萍、老挝中国文化中心主任李医平以及新加坡驻老使馆一秘LIM KANG HONG、老挝国立大学语言学院中文系师生、中国驻老挝大使馆外交官家属代表等100余人欢聚一堂，兴致盎然地体验了端午佳节民俗文化。

活动现场首先播放了由文化和旅游部国际交流与合作局和中国日报网联合制作的《话说中国节-端午篇》宣传片。中心团队特意加上老挝语字幕，不仅让老挝嘉宾们了解了“龙舟竞渡”、“角黍投江”等端午习俗，感受到了中华文化的源远流长与博大精深，还让他们更直接客观地感知发展、开放、文明、包容的中国。

端午食粽之习俗，自古以来在中国各地盛行不衰，已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一。“五色新丝缠角粽”，本次活动的重头戏——粽子制作体验成为当天最受欢迎的活动环节。现场嘉宾感到新奇、兴奋，迫不及待地在中心高级厨师汪成苹的指导下动手制作粽子。青青的粽叶、白白的糯米、红红的大枣、长长的丝线，难倒了不少心灵手巧的嘉宾。现场频频传出“露馅儿”后的叹息声、请求老师“补救”的求助声。“终于包好啦！”经过反复练习，越来越多的嘉宾掌握了包粽子的要诀。大家兴奋地展示劳动成果：三角的、菱形的、奇形怪状的……现场一派欢声笑语。

老挝也有粽子，但馅料和制作方法与中国的有所不同。应中心邀请，老挝新闻文化旅游部计划和国际合作司协助特邀三位老师手把手教大家包老挝粽子，“零距离”体验中老粽子不同的包法，大家感到非常新鲜，现场好不热闹。

为帮助老挝嘉宾了解端午文化，中国文化中心的两位老师朱秀春和李文娜用中老双语讲述端午节的有关知识，与现场的嘉宾一一揭秘端午节的起源和背后的历史故事。这些经过千年岁月淘洗，凝结着中华民族独特智慧和文化精髓的历史故事，深深吸引了现场嘉宾。紧接着现场进行了关于端午文化的有奖问答活动，观众踊跃抢答。最后在两位老师的带领下，全场嘉宾一起互送端午祝福——“端午安康”！

中心同时特意准备了10多种不同口味的粽子供现场嘉宾品鉴，有来自中国的八宝粽、蜜枣粽、豆沙粽、叉烧粽、板栗肉粽、紫薯粽、紫糯花生粽、红枣山药粽，还有来自老挝猪肉粽和香蕉粽，令人目不暇接。大家一边品尝，一边比较着中老粽子不同的口味和口感，纷纷称赞道，“”这真是一场粽子的盛宴！”

来自老挝国立大学语言学院中文系的学生提吉馨高兴地说：今天非常开心到中国文化中心欢度端午佳节，今天的活动既学到了关于端午节的起源和习俗等文化知识，又现场体验了粽子工作坊的种种乐趣，在好玩好吃中加深了对中国文化的了解。玛尼潘副司长表示，希望中心多举办这样增进中老两国文明交流互鉴的活动，期待与中心开展更多的中老文旅交流与合作活动。

“端午节”是中国首个入选世界非遗的节日，它既承载了中国人独特的天时观念和家国情怀，又寄托了各国人民对美好生活的共同向往，成为全人类共同的文化遗产。中老文化交流合作历来是中老两国关系的重要组成部分，中心通过此次别出心裁的活动，让中国粽子遇上老挝粽子，中老两国一同交流制作技艺，共同分享美食风俗和对美好生活的向往，共同促进世界文明交流互鉴，是“各美其美，美美与共”的生动写照，对深化中老友谊，促进民心相通具有重要意义。

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