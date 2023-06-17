6月12日至16日，以“共建面向新时代的中阿命运共同体”为主题的中阿改革发展研究中心第二期阿拉伯国家驻华外交官研修班在上海举行，来自阿拉伯国家驻华使馆和阿拉伯国家联盟驻华代表处的18名外交官参加此次研修。

在为期5天的研修学习中，研修班学员聆听关于构建人类命运共同体、共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等方面的专题讲座，并赴中共一大纪念馆、上海电气风电集团、上海洋山深水港等地感受中国式现代化的建设成果，思考探索构建面向新时代的中阿命运共同体的新路径。

13日，在听取了《构建人类命运共同体的中阿实践》专题讲座后，阿盟驻华代表处代办艾哈迈德·舒阿卜表示，中阿关系已迈向新的历史阶段，双方贸易成绩亮眼。“此外，中方为阿拉伯地区和平作出了重要努力。我期待中阿关系进一步发展，产生更多良性的合作机制。”

上海是中国共产党的诞生地、初心始发地。研修班学员14日来到中共一大纪念馆，了解中国共产党建党历史和奋斗历程。

伊拉克驻华使馆一等秘书纳扎尔·马吉德表示，中国共产党在百余年间取得了伟大成就，几年时间经过世界规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，让近1亿人摆脱了绝对贫困。同时，中国共产党提出的很多理念都充满智慧，与中国的发展道路十分契合，非常值得阿拉伯国家学习借鉴。

洋山深水港是上海国际航运中心建设的核心工程，也是全球综合自动化程度最高的码头之一。在上港集团尚东分公司，研修班学员俯瞰整个洋山港，为港口自动化运作的壮观景象所吸引。

“这是一次非常宝贵的经历，我们了解到了中国港口建设的丰富经验，也看到了中国对绿色发展作出的努力。希望未来中国与摩洛哥之间能有更丰富的合作与经验交流。”摩洛哥驻华使馆政治参赞萨拉·拉赫塞尼说。

在16日举行的结业式上，上海外国语大学校长、中阿改革发展研究中心执行理事长李岩松介绍，中阿改革发展研究中心大楼将于本月在上海外国语大学松江校区奠基动工，建成后将更好服务于中阿交流与合作。

研修班学员纷纷表示，通过本次研修对中国政治、经济、文化等方面有了更深刻的认知，研修班上的讨论和对话增强了其对中共二十大精神、“一带一路”倡议等的全面理解，期待为构建面向新时代的中阿命运共同体贡献自己的力量。

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