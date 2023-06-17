新华社北京6月16日电（记者曹嘉玥、温馨）外交部发言人汪文斌16日说，中方在推动和平解决巴勒斯坦问题上从未缺席，将继续主持公道正义，为早日全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力。

当日例行记者会上，有记者问：习近平主席曾多次就巴勒斯坦问题提出主张倡议。巴勒斯坦总统阿巴斯访华期间，习近平主席同阿巴斯总统举行会谈，提出解决巴勒斯坦问题的三点主张。发言人能否进一步介绍相关情况？

汪文斌说，中方一贯高度重视巴勒斯坦问题，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，并为此付出不懈努力。习近平主席曾于2013年、2017年两次提出解决巴勒斯坦问题的四点主张，强调坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决，加强国际社会促和努力。

汪文斌说，今年以来，巴以紧张局势加剧，特别是5月爆发的激烈冲突造成双方人员伤亡，令人痛心。巴以冲突反复上演，双方陷入以暴易暴的恶性循环，再次说明和平进程长期停滞不可持续、零敲碎打的危机管控难以持久。国际社会不能因为世界上有其他热点问题而忘记了巴勒斯坦问题，应该增强紧迫感，采取实际行动劝和促谈。

“作为联合国安理会常任理事国，中方在推动和平解决巴勒斯坦问题上从未缺席。”汪文斌说，习近平主席结合近期巴以形势，提出解决巴勒斯坦问题的三点主张，强调要建立独立的巴勒斯坦国，应该加大对巴发展援助和人道主义帮扶，要坚持和谈正确方向。中方愿为巴方实现内部和解、推动和谈发挥积极作用。

“这三点主张与习近平主席此前提出的关于巴勒斯坦问题的倡议主张既一脉相承，又与时俱进，充分彰显了中国对巴勒斯坦问题的高度重视和公平立场，得到巴勒斯坦和中东地区国家的热烈欢迎和高度评价。”汪文斌说，中方将继续主持公道正义，为早日全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力。

(责编：艾雯、刘叶婷)