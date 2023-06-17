新华社联合国6月16日电 中国常驻联合国代表张军16日在安理会马里问题公开会上发言，强调宪法公投是马里推进过渡进程、维护持久稳定的重要一步。

张军说，近一段时间，马里在维护国家稳定发展、推进政治过渡、打击恐怖主义等方面作出积极努力，取得显著进展。宪法公投是马里推进过渡进程、维护持久稳定的重要一步。中方欢迎马里在宪法起草、筹备公投、选举机构建设等方面取得积极进展，鼓励马里各方通过对话解决可能存在的分歧，为宪法公投创造有利条件。宪法公投是马里内政，国际社会要尊重马里主权和主导权。中方鼓励有关区域组织同马里政府加强沟通，为支持马里政治过渡发挥建设性作用。

张军说，中方赞赏马里政府积极采取反恐行动，对恐怖势力形成震慑。马里处在萨赫勒和西非反恐前沿，为阻遏恐怖主义肆虐蔓延作出了大量努力。国际社会对此应予以充分认可，同时在资金、装备、情报、后勤等方面加大力度，支持马里加强安全部门能力建设。中方一向反对将人权问题政治化。在反恐问题上不能搞双重标准，更要防止对反恐行动污名化，否则只会给恐怖势力提供可乘之机。

张军说，联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）已经部署十年，花费巨大。马里稳定团授权即将于本月底到期。中方期待安理会各成员在充分听取马里的意见和关切基础上就此事作出决定。

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