报道

新华社北京6月16日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基15日向媒体表示，俄将坚持对“北溪”天然气管道被炸事件进行国际调查。乌克兰武装部队总参谋部发言人科瓦廖夫15日表示，乌军在前线部分地区实现一定程度推进，控制了约3平方公里土地。

——据塔斯社15日报道，俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基当天向媒体表示，俄方已提请安理会注意，瑞典、德国和丹麦对“北溪”天然气管道爆炸事件进行的调查没有取得进展，关于俄方知晓调查进展的说法是谎言。俄方将坚持对“北溪”天然气管道被炸事件进行国际调查，并惩处肇事者。

——乌克兰武装部队总参谋部发言人科瓦廖夫15日在社交媒体发文说，乌军在前线部分地区推进了200米至1400米，控制了约3平方公里土地。乌克兰国家通讯社同日援引乌武装部队总参谋部官员的消息报道称，俄军在巴赫穆特方向的活动明显减少，俄军正转入防御作战。

——据乌克兰国家通讯社16日报道，当天上午基辅地区遭到多次导弹攻击，乌军防空系统在基辅周边拦截了俄军发射的导弹，没有房屋和设施在袭击中受损。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫15日通报说，当天凌晨，俄空天军使用空基远程高精度武器对乌克兰攻击型无人机生产基地进行打击并命中目标。科纳申科夫介绍说，俄军还击落了两架乌军苏-27战机和25架乌军无人机。

——乌克兰敖德萨市议会日前在社交媒体发文称，卡霍夫卡水电站大坝受损引发的洪水，导致敖德萨周边黑海海域海水盐度急剧下降，另外还有大量污染物被冲入海中。敖德萨市议会13日向市民发出警告说，出于安全考虑，在未解除对部分海滩安全管控限制前，不要在黑海沿岸和海滩逗留。（参与记者：李东旭、李铭、陈畅、赵冰）

(责编：贾文婷、杨牧)