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外交部发言人：中方乐见外资企业深耕中国市场，共享发展机遇

2023年06月16日21:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月16日电（记者曹嘉玥、冯歆然）今年以来，许多知名外企高管来华，其业务涉及汽车、消费、制造业、医疗、金融、电子科技等多个领域。外交部发言人汪文斌16日在例行记者会上回答相关提问时表示，中方乐见外资企业在华投资兴业，深耕中国市场，共享发展机遇。

　　“今年年初以来，中国经济运行延续恢复态势，中国市场的超强韧性和巨大吸引力持续显现。”汪文斌说，近期一些外国在华商会发布报告显示，多数受访外国企业仍看好中国经济发展前景。其中，超过半数德国企业计划在未来两年增加对华投资；近六成美国企业对中国经济复苏持积极态度；86%的英国企业对中国市场长期潜力感到乐观；超过九成日本企业计划扩大或维持在华业务。中国商务部15日发布的数据显示，从来源地看，今年1至5月，法国、英国、加拿大、日本实际对华投资同比分别增长429.7%、179.2%、170.1%和63.3%。

　　汪文斌表示，中国经济的大海，百舸争流千帆竞，为各国企业提供了广阔市场和发展机遇。“同时，我们也愿继续为所有国内外企业在华创新发展积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们将坚定不移实行高水平对外开放，敞开大门搞建设，同各国一起合作实现共赢。”

(责编：贾文婷、杨牧)

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