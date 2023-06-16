新华社北京6月16日电 欧洲联盟哥白尼气候变化服务局15日发布消息说，6月初全球平均气温创下有记载以来最高纪录，比往年同期最高水平“高很多”。其中多日连续比工业化前水平高至少1.5摄氏度，为首次在6月份突破这一“门槛”。

美联社援引哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯的话报道：“世界刚刚经历了最热的6月初，5月（全球平均气温）只比有记录以来的最暖5月低不到0.1摄氏度。”

6月15日，孩子们在美国休斯敦市一处喷水公园玩耍消暑。新华社发（陈晨摄）

哥白尼气候变化服务局发布的数据显示，6月7日至11日这几天，每天的全球平均气温均高出工业化前水平至少1.5摄氏度，6月9日这天更是高出1.69摄氏度。

据报道，这是全球平均气温第一次在6月份突破较工业化前水平升高1.5摄氏度这个门槛。近年来发生过多次跨过这一门槛的情况，但均发生在冬季和春季。

按照2015年达成的《巴黎协定》，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温幅度控制在1.5摄氏度以内而努力。

这是6月8日在加拿大不列颠哥伦比亚省西基斯卡蒂诺河附近拍摄的野火。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

哥白尼气候变化服务局说，全球平均气温一时升幅超过《巴黎协定》控温目标范围可能不会产生重大影响，但在全球平均气温继续上升、更频繁地突破《巴黎协定》设定门槛的背景下，需要对全球平均气温的变化予以密切关注，因为频繁突破门槛造成的“累积效应”会变得越发严重。

伯吉斯预计：“随着厄尔尼诺的到来，2024年会比2023年更热。”

美国国家海洋和大气管理局8日发布厄尔尼诺警报，宣布这一气候现象已经出现，预计到秋冬时节会发展成中等至强厄尔尼诺。

厄尔尼诺是太平洋赤道中东部海域水温异常升高引起的一种气候现象，平均每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。

厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在它出现后一年内显现出来，因此本轮厄尔尼诺现象对气温的影响可能在2024年最明显。（欧飒）

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