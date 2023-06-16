人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

基辛格：若过分关注自身利益，美国“将变得孤立”

2023年06月16日19:56 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京6月16日电 美国前国务卿亨利·基辛格近日接受媒体采访时说，美国政治极化，眼下“过分关注”自身利益，其外交政策如果无法平衡美国和全球的利益，美国“将变得孤立”。

　　彭博社15日播发这一采访视频，采访时间是6月7日。采访当中，基辛格在百岁寿辰之后回顾他的人生和职业生涯。基辛格说，美国内部的政治辩论如今已走向极化，催生出“美国优先”的极端理论，而且这一理论都被共和党和民主党所采用，导致美国过分关注美国利益而非全球利益。

　　基辛格警告：“任何想要实施严肃的美国外交政策的人都必须平衡这两者。否则美国将变得孤立。”

　　对俄乌冲突，基辛格呼吁各方坐下来开展外交谈判。他警告说，如今存在着这样一种风险，即大国军事关系主导了他们的地缘政治考量。俄乌冲突因此可能会发展成一个全球冲突，外交谈判将“愈加重要”。

　　基辛格在采访中就中美关系发表看法。他说，中美关系正处在“悬崖之上”，“目前的关系轨迹必须改变”。

　　美国国务卿安东尼·布林肯定于6月18日至19日访华。（记者：陈丹；视频：王沛；编辑：王丰丰、徐晓蕾）

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部