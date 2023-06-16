新华社北京6月16日电 美国前国务卿亨利·基辛格近日接受媒体采访时说，美国政治极化，眼下“过分关注”自身利益，其外交政策如果无法平衡美国和全球的利益，美国“将变得孤立”。

彭博社15日播发这一采访视频，采访时间是6月7日。采访当中，基辛格在百岁寿辰之后回顾他的人生和职业生涯。基辛格说，美国内部的政治辩论如今已走向极化，催生出“美国优先”的极端理论，而且这一理论都被共和党和民主党所采用，导致美国过分关注美国利益而非全球利益。

基辛格警告：“任何想要实施严肃的美国外交政策的人都必须平衡这两者。否则美国将变得孤立。”

对俄乌冲突，基辛格呼吁各方坐下来开展外交谈判。他警告说，如今存在着这样一种风险，即大国军事关系主导了他们的地缘政治考量。俄乌冲突因此可能会发展成一个全球冲突，外交谈判将“愈加重要”。

基辛格在采访中就中美关系发表看法。他说，中美关系正处在“悬崖之上”，“目前的关系轨迹必须改变”。

美国国务卿安东尼·布林肯定于6月18日至19日访华。（记者：陈丹；视频：王沛；编辑：王丰丰、徐晓蕾）

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