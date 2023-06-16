人民网曼谷6月16日电（记者孙广勇）6月16日，由泰国孔子学院（课堂）发展联盟主办、川登喜大学素攀孔子学院承办、玛哈沙拉坎大学孔子学院和易三仓大学孔子学院共同协办的“国际中文教育数智化发展研讨会”在泰国川登喜大学素攀校区举行。会议聚焦国际中文教育数字化、智能化等进行研讨。川登喜大学副校长、素攀孔院泰方理事长匹塔·詹扎伦、中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山、中华人民共和国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、一等秘书王欢教授、泰国各孔子学院中泰方院长、孔子课堂中泰方负责人及关心国际中文教育的社会各界人士线上线下共同出席此次研讨会。研讨会邀请北京邮电大学人文学院智能科技与语言教育研究中心郑春萍教授、北京语言大学汉语国际教育研究院吴应辉教授作主旨演讲。

川登喜大学副校长、素攀孔院泰方理事长匹塔·詹扎伦在开幕式上表示：此次会议将成为促进中文教学在泰国进一步发展的重要里程碑；依托中文教育发展人才，不仅适应当今世界的时代变化，而且利于国家战略和国家教育规划发展；不仅使人才具备满足就业市场需求的专业知识，而且可以依托语言和文化作为媒介，来发展国家经济和社会文化。

中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山在致辞中表示：中泰手足情、绵延千秋好。泰国诗琳通公主第50次访华，再次谱写了“中泰一家亲”的新篇章。泰国是全球首批将中文教育纳入国民教育体系的国家，有3000多所大中小学开设了中文课程，在校学习中文人数超过百万，居全球之首。泰国孔子学院（课堂）发展联盟成立以来，一直在积极探索，创新求变，努力为泰国孔子学院沟通信息、密切联络打造新平台，为中泰人文交流与教育合作搭建新桥梁。本次会议主题很好地把握住了时代脉络，希望各位专家学者围绕加快泰国孔子学院和课堂协同发展、推动国际中文教育数智化发展等议题，深入探讨、畅所欲言，积极为孔子学院和国际中文教育发展建言献策、贡献智慧。

中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英女士表示：近年来，随着信息技术的不断革新，社会发展进入了“数智化”阶段。在这一阶段，信息技术朝着数字化、网络化、智能化趋势不断发展，对社会各个领域产生了深远影响。数字化转型已成为世界各国发展的必然趋势，也成为各国教育改革的重要议题。深入研讨国际中文教育数智化发展的新进展、新突破、新成绩，展望国际中文教育数智化发展的新主题、新方法和新趋势，将有助于大家正确理解国际中文教育数智化发展的形势，更好地适应数字化时代，提高中文教学效率和质量，打造数智化在国际中文教育领域的良性发展生态。

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