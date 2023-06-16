新华社法兰克福6月15日电（国际观察）通胀持续高位运行 欧洲央行或将继续加息

新华社记者邵莉

欧洲中央银行15日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续八次加息，共计加息400个基点。分析人士指出，尽管欧元区经济增长低迷，但通胀率仍将在长时间内维持过高水平的预期让欧洲央行难以暂停加息脚步。为促使通胀回落，欧洲央行或将在7月进一步加息。

根据当天发布的公告，自本月21日起，欧洲央行将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至4%、4.25%、3.5%。欧洲央行将确保欧元区关键利率达到足够高的限制性水平，并在必要时维持在这个水平，以实现通胀率及时回落到2%的中期目标。

目前，欧元区通胀率已呈下降趋势，但欧洲央行预计，通胀率仍将在长时间内维持在过高水平。欧盟统计局数据显示，今年5月欧元区整体通胀率为6.1%。欧洲央行认为，虽然部分通胀指标放缓，但通胀压力仍然较大，特别是剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率高于此前预期。

在公布利率决定的当天，欧洲央行将2023年欧元区通胀预期上调至5.4%，2024年和2025年通胀预期分别下调至3%和2.2%。

与欧元区继续加息形成对比的是，美国联邦储备委员会14日宣布维持5%至5.25%的联邦基金利率目标区间不变，这是美联储2022年3月以来连续10次加息后首次暂停加息。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基认为，欧元区核心通胀率在两年后才能接近2%的目标水平，继续加息的理由更加充分。同时，欧洲央行预计欧元区经济增长将在年底前恢复到潜在水平，这也为进一步加息敞开了大门。

根据欧盟统计局8日公布的修正数据，欧元区经济在今年初陷入技术性衰退，国内生产总值（GDP）连续两个季度环比降幅均为0.1%。《金融时报》曾撰文指出，当前欧元区经济数据或将削弱人们对欧元区经济韧性的信心，使欧洲央行对继续增加借贷成本犹豫不决。

欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海涅曼表示，尽管经济前景不佳，但欧洲央行仍在继续加息这一事实表明，恢复价格稳定是其首要任务。

对于欧洲央行是否会在7月继续加息，欧洲央行内部此前存在不同声音。支持暂停加息者强调，货币政策存在明显的滞后效应，因此观望效果更为重要。反对者则指出，欧元区核心通胀率持续居高不下，欧洲央行尚未完成提高借贷成本的工作。

欧洲央行行长拉加德在当天的新闻发布会上说，目前通胀率仍然过高，工资上涨越来越多地驱动通胀上升。欧洲央行并未完成抗击通胀的工作。她表示，“目前没有考虑暂停（加息）的计划”，除非经济数据发生实质性变化，否则“非常可能”在7月进一步加息。

法国巴黎银行经济学家斯皮罗斯·安德烈奥普洛斯预计，欧洲央行将在7月最后一次加息，并将把届时达到的利率水平保持几个季度。

法国外贸银行经济学家迪尔克·舒马赫表示，欧洲央行上调2023年欧元区通胀预期的做法，增加了其在9月继续加息的可能性。若要避免这种情况出现，欧元区核心通胀率需要在9月前出现明显下降。

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