新华社美国拉斯维加斯6月15日电 通讯：北美最大授权展落幕 业界看好“中国机遇”

新华社记者高山 黄恒 谭晶晶

“中国是国际授权产业发展最快的市场之一，潜力和空间巨大，前景值得期待，很多国际品牌都看好中国机遇。”国际授权业协会上海代表处董事总经理黄玉芬在15日落幕的2023美国拉斯维加斯国际品牌授权博览会上表达了业界对中国机遇的期待。

作为北美最专业、规模最大的年度品牌授权展览会，本届博览会为期三天，涵盖时尚、影视娱乐、体育、游戏、玩具、艺术设计等诸多领域，吸引约5000个品牌参展，数以千计的IP版权方、授权代理商、品牌商、零售商和制作商等业内人士与会。

国际授权产业近年来发展迅猛，越来越多的企业通过IP开发及保护来扩大品牌影响力和产品销售。根据国际授权业协会发布的数据，2022年全球授权商品和服务销售总额为3408亿美元，比2021年增长8%。

黄玉芬在接受新华社记者采访时说，中国授权市场规模目前已经攀升为亚洲第二、世界第五。海外IP方对进入中国市场有很大兴趣，很多IP方都通过拉斯维加斯国际品牌授权博览会来寻求与中国企业或者授权代理商等建立联系、加强合作。

美国休闲服饰品牌欢腾为很多中国消费者所熟悉。欢腾品牌经理维多利亚·张告诉记者，中国是欢腾极为重要的海外市场，欢腾在中国有数以百计的零售店及授权合作方，期待进一步加强与中国的联系。

一些参展人士在接受记者采访时表示，授权产业的“中国机遇”不但包括国际品牌进入中国市场，同时也包括在中国品牌“出海”的过程中通过合作获得双赢。

参展的中国综合性视频网站哔哩哔哩带来多个深受年轻人喜爱的原创形象IP、超过百部精品动画和纪录片以及与故宫、敦煌等合作的授权产品，吸引众多参观者目光。

哔哩哔哩版权总监谢正瑛表示，这是哔哩哔哩首次参加拉斯维加斯国际品牌授权博览会，希望通过这次盛会进一步熟悉国际授权产业，推动中国原创IP出海，在展现中国文化魅力的同时寻求扩大海外合作机遇。

来自洛杉矶的一家影视公司负责人克莱尔·多丁在展区仔细观看和询问了哔哩哔哩的展出内容。她表示，哔哩哔哩出品的中国原创动画“很酷”，自己很有兴趣通过与哔哩哔哩合作把这些IP推向美欧市场，同时也希望借助哔哩哔哩这个平台把自己的原创IP作品介绍给中国观众。

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