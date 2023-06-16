人民网东京6月16日电 （许可、滕雪、朱玥颖）15日，《人民中国》创刊70周年纪念招待会在东京举行。中国驻日本大使吴江浩、日本厚生劳动省副大臣兼内阁府副大臣伊佐进一、联合国前副秘书长明石康、中国外文局亚太传播中心总编辑王众一等中日嘉宾、主办单位代表和日本各界友好人士等80余人参加了当天的活动。

《人民中国》创刊70周年纪念招待会现场。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩在致辞中表示，《人民中国》作为中国第一份国家级日文综合月刊杂志，70年来秉持“促进中日友好、增进日本人民对中国的了解”这一宗旨，在中日间架设起宝贵的沟通桥梁，为推动两国关系恢复、改善和发展发挥了积极作用。他提到，今年是《人民中国》杂志值得纪念的重要年份，也恰逢《中日和平友好条约》缔结45周年。当前两国关系行至十字路口，机遇与挑战并存。希望日方同中方一道，始终牢记条约初心，全面信守条约承诺，切实践行条约义务，以两国领导人达成的重要共识为指引，着眼两国人民的根本利益，推动中日关系沿着正确轨道健康稳定发展。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 许可摄

日本前首相福田康夫的致辞由法政大学名誉教授王敏代读。福田康夫表示，创刊于1953年的《人民中国》是新中国成立以来历史最为悠久的日文综合月刊杂志，在加深两国民众之间的相互理解与交流方面起到了重要作用。今年正值《日中和平友好条约》缔结45周年，尽管国际形势发生了巨大变化，但两国应该始终贯彻日中关系除了和平友好没有其他选项这一理念，并将其作为日中友好的基础。

法政大学名誉教授王敏代读日本前首相福田康夫的致辞。人民网 许可摄

中国外文局局长杜占元在视频致辞中表示，中日友好的根基在民间，希望《人民中国》以创刊70周年为新起点，继续立足中日关系大局，为增进中日之间的相互了解和友谊、推动两国关系行稳致远发挥更大作用。他希望日本朋友去中国各地走一走、看一看，了解真实、立体、全面的中国。

中国外文局局长杜占元发表视频致辞。人民网 许可摄

日本厚生劳动省副大臣兼内阁府副大臣伊佐进一回顾了自己在中国的工作经历，强调民间交流的重要意义，并祝愿《人民中国》在下一个70年取得更大的发展，为积极推动两国民众的理解和交流做出更大贡献。

日本厚生劳动省副大臣兼内阁府副大臣伊佐进一发表致辞。人民网 许可摄

中国外文局亚太传播中心总编辑王众一现场公布了《70周年纪念文集》出版的消息，并在特别演讲中回忆了自己与《人民中国》结缘的往事，介绍了“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛、漫画书《血与心——日籍解放军战士砂原惠的传奇人生》等近年来《人民中国》将中国优秀传统文化与现代文化融会贯通、开发多层次文化资源发展创新的新举措。

中国外文局亚太传播中心总编辑王众一发表演讲。人民网 许可摄

日中友好会馆中方代表理事黄星原、东京都日中友好协会理事长伊藤洋平、联合国前事务次长明石康和森大厦特别顾问星屋秀幸也分别发表致辞，对《人民中国》多年来为推动两国友好交流做出的贡献给予充分肯定，鼓励中日青少年加强交流，积极投身中日友好事业，成为促进友好的中坚力量，共同肩负两国未来。

《人民中国》杂志1953年创刊，是中国唯一在日本及国内公开发行的国家级日文版综合性月刊杂志。于2005年8月实现了在日本印刷发行本土化。70年来，该杂志向日本人民深度介绍中国的历史、经济、文化、民风民俗、旅游等，对加强两国友好往来、经贸合作、招商引资等方面进行宣传报道，让更多的日本朋友更深入地了解和认识现今的中国。在中日两国众多有识之士的支持下，《人民中国》成为反映两国人民友好心声、开展交流对话的重要平台，在推动中日关系发展中发挥着积极作用。

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