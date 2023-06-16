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第六届中国国际进口博览会丹麦推介会成功举办

2023年06月16日16:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林6月15日电 （记者张慧中）哥本哈根消息：当地时间14日，第六届中国国际进口博览会丹麦推介会在哥本哈根成功举办。本次活动由中国国际进口博览局、中国驻丹麦大使馆经商处、国家会展中心（上海）有限责任公司共同主办，中国银行（欧洲）有限公司斯德哥尔摩分行参与支持协办。

中国驻丹麦大使馆经商处参赞高行乐、国家会展中心（上海）有限责任公司总裁助理章伟民、中国银行（欧洲）有限公司斯德哥尔摩分行行长赵彩彦，以及丹麦当地政府机构、商协会及企业家代表参加了此次推介会。

高行乐表示，中国正大力推进中国式现代化，不断扩大高水平对外开放，深度参与全球产业分工合作，以自身开放推动世界共同开放。今年是中丹建交73周年，双边关系平稳发展，加深了解、深化合作符合中丹两国经贸发展实际。作为全球共享的国际公共产品，进博会将为促进中丹双方进一步深化经贸合作发挥平台作用。

章伟民在致辞中表示，丹麦政府、机构和企业积极参与往届进博会国家展和企业展，五年来累计吸引了近200家丹麦企业参展，展览面积超过2.4万平方米，取得了很好的参展效果。他表示，丹麦是进博会的老朋友，此次进博会首次走进北欧来到丹麦开展宣介，就是要发挥丹麦联系亚欧经贸往来的纽带优势，让更多北欧企业了解中国市场，促进经贸发展。

丹麦工业联合会全球市场贸易与发展总监延斯·霍尔斯特—尼尔森表示，进博会是丹麦企业向中国市场展示产品的重要平台，在促进丹麦对华出口方面发挥着举足轻重的作用。丹中商业协会秘书长汉斯亨里克·蓬托皮丹认为，进博会是中国践行高水平对外开放的重要平台，在推动丹中企业双赢合作中持续发挥着重要作用。

活动现场，丹麦工业联合会、丹中商业协会、丹麦大学联盟等3家机构与进口博览局签署了第六届进博会参展合同或合作意向书。

(责编：艾雯、杨牧)

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