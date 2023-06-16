人民网马尼拉6月16日电 （记者樊帆）6月15日晚，正在菲律宾访问的中国海军“戚继光”舰在马尼拉南港举办甲板招待会，中国驻菲律宾大使黄溪连、大连舰艇学院政委苏寅生、菲海军司令阿达奇代表马科斯总统出席招待会并致辞。

菲海军司令阿达奇代表菲马科斯总统欢迎“戚继光”舰到访。中国驻菲律宾大使馆供图

招待会开始前，“戚继光”舰官兵同使馆联合向菲律宾受马荣火山影响的灾区捐赠了救灾物资，并向菲律宾卡加延省省长曼巴转交了救灾援助，用于帮助遭受超级台风“贝蒂”的受灾民众。招待会气氛友好热烈，舰上官兵表演了歌舞、民乐、武术等节目，制作了富有中国特色的美食，受到来宾的一致称赞和欢迎。

黄溪连大使在致辞中表示，中国海军“戚继光”舰的友好访问正是落实中菲两国元首重要共识的后续行动，是对马科斯总统呼吁扩大包括军事领域在内双边交流的积极响应。中菲是一衣带水的近邻。尽管双方在海上存在分歧，但我们两国人民已经和平共处了一千多年。“戚继光”舰的友好访问是我们千年友谊的最新例证。展望未来，相信只要双方切实落实两国元首的重要共识，坚持独立自主和睦邻友好，两国一定能够谱写中菲友好合作新的篇章。

舰上官兵表演歌舞、民乐、武术等节目。中国驻菲律宾大使馆供图

苏寅生少将表示，两军关系是两国关系的重要组成部分，这次“戚继光”舰访问菲律宾，得到菲军方尤其是菲海军的高度重视、热情接待。双方进行了过航演练，开展了参观交流、体育比赛等活动，进一步加深了彼此了解，增进了友谊。相信在“一带一路”和“好建多建”目标引领下，双方真诚合作、守望相助、求同存异、相互成就，两国关系必将焕发勃勃生机和旺盛活力。

菲海军司令阿达奇代表菲马科斯总统欢迎“戚继光”舰到访，表示此访意义重大，反映了菲中正努力加强合作，特别是在防务领域。此次港口访问与年初马科斯总统对华国事访问期间中菲联合声明的精神相一致。两国正在国防安全领域探索更多的合作途径，进一步夯实双边关系。两国通过各种机制进行了建设性对话，旨在构建互信并加强多部门之间的沟通，实现共同目标和解决共同挑战。这次友好访问是两国之间积极接触的延续，凸显了双方促进合作、友谊和稳定的共同愿望。通过双方的积极参与和持续互动，我们建立起一个信任、尊重和负责任的海上环境。希望这次访问能够为双方的联合倡议、能力建设及下步协作奠定基础，为地区的整体安全和繁荣作出贡献。

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