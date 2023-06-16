人民网内罗毕6月15日电 （记者黄炜鑫）15日，中国海油、中国石油、中国建筑等在乌中资企业赴乌干达恩德培市残障孤儿福利学校开展教育捐赠活动，向学校捐赠50万美元爱心款，用于升级改造学校基础设施，同时为孩子们捐赠价值超4000美元的文体用品。

中国驻乌干达大使张利忠（右二）出席活动。 田雨摄

中国驻乌干达大使张利忠，乌干达第一夫人代表兼教育体育部国务部长皮特、外交部首席礼宾官塞通戈、 总检察长科瓦努卡、财政部经济司长卡瓦、学校师生等共计160人参加活动。

张利忠大使表示，中乌两国是好朋友、好兄弟、好伙伴，六十多年来两国始终互相支持、并肩前行，很高兴看到越来越多的中资企业赴乌投资兴业。中国海油在乌投资的艾伯特湖区油田开发项目是迄今在乌最大投资项目，已成为拉动两国务实合作的重要引擎。他赞赏中资企业在乌始终秉承互利共赢的原则，积极履行企业社会责任，投身公益慈善事业，为残障儿童创造更好成长环境，为增进中乌人民友谊贡献力量。

乌干达第一夫人代表兼教育体育部国务部长皮特在致辞中感谢广大中资企业关注并帮助弱势群体发展，为促进乌少年儿童健康发展提供助力。中资企业此次的善举对学校建设至关重要，将彻底改善其教学条件，让残障学生们从遮挡不严的临时围挡搬进宽敞明亮的砖瓦教室，在更好的环境下读书学习。

中资企业代表中国海油乌干达公司总裁刘向东表示，中国海油在乌深耕十余年，始终秉持“石油使生活更美好”的理念关心乌青少年成长，为持续深化中乌两国友好合作和造福两国人民不断做出贡献。此次教育捐赠活动，是为共建“一带一路”倡议加油助力，促进民心相通。

据了解，恩德市培残障孤儿福利学校于1985年创办，是政府资助的公立小学，目前共有在校学生120名。

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