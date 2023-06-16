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俄罗斯经济学家：美国借债“成瘾”将危及全球经济复苏

2023年06月16日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科6月15日电（记者黄河）俄罗斯经济学家、新社会研究所所长瓦西里·科尔塔绍夫日前接受新华社记者电话采访时表示，尽管本轮美国债务危机暂告缓解，美国未来仍会继续增加政府债务和预算赤字，美国借债“成瘾”不仅导致本国经济体系更加畸形，也将危及全球经济复苏。

　　科尔塔绍夫说，对世界经济而言，美国仍然是不确定性和潜在问题的根源。

　　在科尔塔绍夫看来，美国本月初再次调整债务上限以避免违约是“一场表演”。“美国民主党和共和党呈现在我们面前的这场债务危机‘戏码’只是为了掩盖一个简单而明显的事实：美国不仅没有足够的财政收入，而且还不得不超发货币以筹措资金。”

　　科尔塔绍夫指出，面对债务危机，美国不会选择“量入为出”的方案。“减少支出意味着美国需要减少军费开支，减少用于破坏其他国家和地区稳定的外交和政治投入。这是美国绝不会走的一条路。”

　　美国总统拜登本月初签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案。这一法案暂缓债务上限生效至2025年年初，是自二战结束以来美国第103次调整债务上限。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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