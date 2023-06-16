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世界银行新行长彭安杰：中国不是竞争对手

2023年06月16日12:20 | 来源：　　
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“我不认为中国是一个竞争对手，你需要每个人都参与驾驶。”阿贾·伊班加（中文名彭安杰）在接受美国彭博社采访时这样说道。当地时间14日，彭博社报道称，本月刚开始担任世界银行行长的彭安杰承诺将避免卷入美中间的竞争。报道称，彭安杰认为，气候变化和发展问题太过紧迫，如何应对世界两个最大经济体间的紧张关系要被放在后一位。

彭安杰是美国总统拜登提名的新一任世界银行行长，不过他的这一言论与美国政府立场看上去有出入。彭博社称，13日美国财政部长耶伦在众议院金融服务委员会听证会上曾声称，像国际货币基金组织（IMF）和世界银行这样的国际组织，应该发挥重要作用，制衡中国日益增长的影响力。美国是世界银行最大的资金来源国，二战后世界银行成立以来历任行长都是美国人。美国财政部官网还称，“美国是IMF的最大股东”。

此前，IMF也发布报告警告道，中美脱钩将意味着更贫穷的世界，没有真正的赢家。IMF的报告使用模型来预测外国直接投资（FDI）分散化的长期影响，它称，世界各地日益加剧的地缘政治分化，长远而言可能会使全球产出减少2%。香港《南华早报》评论称，尽管很少有人认为中美关系将全面破裂，但地缘政治分歧正在扩大，给世界经济前景蒙上了阴影。（特约记者辛斌）

来源：环球时报

(责编：袁勃、胡永秋)

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