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RCEP正式对菲律宾生效——释放制度红利，更好造福两国人民

2023年06月16日11:02 | 来源：人民网-国际频道
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黄溪连大使与菲律宾总统马科斯在会场上交谈。中国驻菲律宾大使馆供图

黄溪连大使与菲律宾总统马科斯在会场上交谈。中国驻菲律宾大使馆供图

人民网马尼拉6月16日电 （记者樊帆）6月15日，菲律宾国际贸易论坛在马尼拉香格里拉酒店举行，菲律宾总统马科斯、中国驻菲大使黄溪连出席并致辞。菲参议员丽佳达、贸工部长帕斯夸尔、菲工商总会会长巴塞隆以及贸工部、财政部、有关国家驻菲使节、菲主流媒体等100余人出席。

菲律宾总统马科斯在致辞中表示，《菲律宾出口发展规划2023-2028》（PEDP）是菲政府实施的一项关键战略，目标是将出口转变为使菲经济强大和具竞争力的关键支柱。同时，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已于今年6月对菲生效，这将推进菲与RCEP伙伴的经济一体化，提高菲在全球的竞争力。政府部门必须和私营部门协作，大力开拓市场，继续投入信心、精力和资源。对菲最大的贸易伙伴们和世界各国来说，菲将永远是可靠的合作伙伴。

黄溪连大使在致辞中表示，中国已连续七年成为菲最大贸易伙伴。2022年，中菲进出口贸易额达877.25亿美元，如果算上中国港澳台地区的对菲贸易额，双边贸易总额已达1115亿美元，占菲贸易总额2159亿美元比例超过一半。菲已成为中国最大的香蕉和菠萝进口来源国，不久前菲榴莲进入中国，获得了消费者的青睐。同时，中国产品品质优、供应足，为菲及其他国家抗击通胀压力发挥了积极作用。

黄溪连大使表示，RCEP正式对菲律宾生效，这标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段，对各成员国而言意味更大的市场，更低的成本和更多的投资。中国将与菲律宾一道共同为支持多边贸易体制，推动构建开放型世界经济，推动世界经济实现强劲、平衡、可持续和包容发展作出贡献。中菲双方应切实落实两国元首共识，坚持独立自主、睦邻友好，抢抓疫后经济发展机遇，释放RCEP制度红利，为两国人民带来更多福祉。

(责编：燕勐、常红)

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