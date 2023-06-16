人民网伦敦6月15日电 （记者邢雪）6月14日，中国驻英国大使郑泽光及夫人华梅参赞应邀出席英国筷子俱乐部 “接触中国”项目举办的“与大使对话”活动。“接触中国”项目负责人特蕾莎·布斯、童海珍以及英国工商、教育等各界人士约100人出席。

郑泽光大使介绍了中方在中英关系、教育合作等问题上的立场主张。郑泽光表示，我任驻英大使两年来，深刻感受到英国各界人士对了解中国的强烈愿望，中英合作潜力巨大、空间广阔，同时，为使中英关系健康稳定发展，还需作出更大努力。双方应秉持相互尊重、平等互利、合作共赢原则，继续鼓励两国间交流互动，促进经贸、教育、文化等广泛领域务实合作，更好造福两国人民。郑泽光感谢筷子俱乐部“接触中国”项目为促进英国中小学生了解中国及两国年轻一代交流付出的巨大努力，表示中国驻英使馆将一如既往支持中英民间友好交往。郑泽光还回答了有关“去风险”、乌克兰危机等问题的提问。

童海珍及曾参与“接触中国”项目的英国学校负责人分享了他们的中国经历，表示中国是有重要影响的大国，加深对中国的了解对英国青少年学生极其必要，将继续以多种形式开展活动，帮助更多英国学生加强对中国历史、文化的认知。

(责编：燕勐、常红)