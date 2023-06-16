人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“‘一带一路’中阿友好文库”阶段性成果发布仪式暨“中阿文明交流互鉴”主题研讨会在京举办

2023年06月16日09:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京6月15日电 （记者李潇）第29届北京国际图书博览会期间，北京师范大学出版集团联合中国人民对外友好协会、北京外国语大学举办“‘一带一路’中阿友好文库”阶段性成果发布仪式暨“中阿文明交流互鉴”主题研讨会。中宣部进出口管理局副局长赵海云，中国人民对外友好协会亚非部副主任吉拥军，约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼，阿尔及利亚中国友好协会主席伊斯玛易·迪布什，北京师范大学副校长刘长旭，北京外国语大学阿拉伯学院院长、“‘一带一路’中阿友好文库”总主编刘欣路、北京师范大学出版集团董事长吕建生等出席活动，中阿作家和翻译家代表受邀与会。

本次活动发布的阶段性成果有《中庸与调和：中阿思想对话》阿拉伯文版、《哈姆宰·谢哈塔》等10部优秀作品，不仅有“走出去”的中国原创选题，也有“引进来”的阿拉伯国家名家名作；既有编译出版的“译制”图书，也有用各自母语创作的“原生”作品。出席此次活动的嘉宾共同参加了“‘一带一路’中阿友好文库”阶段性成果发布仪式。

发布仪式后，由北京外国语大学阿拉伯学院尤梅副教授担任主持，中国著名诗人、北京师范大学特聘教授欧阳江河，北京外国语大学阿拉伯学院教授、鲁迅文学奖翻译奖获得者薛庆国，北京外国语大学阿拉伯学院教授吴旻雁和阿尔及利亚中国友好协会主席伊斯玛易·迪布什，第十三届中华图书特殊贡献奖获得者、埃及青年汉学家雅拉·密苏里，阿尔及利亚在华专家、译者鲁特菲以“文明交流互鉴视域下的中阿文学译介与思想研究”为主题就中阿作家对各自文化和文学历史的理解进行交流，就文学译介对文化交流的作用和价值、译介过程中的文化碰撞、语言转化、思想交流等问题进行了深入的探讨。

据介绍，中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会、北京外国语大学、北京师范大学出版集团自2016年开始合作共建“‘一带一路’中阿友好合作文库”，旨在汇集各方力量，推动中阿学术和文化交流，促进文明互鉴和民心相通。截至2022年底，“文库”储备选题近200个，出版图书80余种，合作机构遍及约旦、阿尔及利亚、沙特等11个阿拉伯国家，已经成为中华优秀传统典籍、中阿当代著名作家学者代表性作品的重要出版传播平台。

(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部