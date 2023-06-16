人民网北京6月15日电 （记者李潇）第29届北京国际图书博览会期间，北京师范大学出版集团联合中国人民对外友好协会、北京外国语大学举办“‘一带一路’中阿友好文库”阶段性成果发布仪式暨“中阿文明交流互鉴”主题研讨会。中宣部进出口管理局副局长赵海云，中国人民对外友好协会亚非部副主任吉拥军，约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼，阿尔及利亚中国友好协会主席伊斯玛易·迪布什，北京师范大学副校长刘长旭，北京外国语大学阿拉伯学院院长、“‘一带一路’中阿友好文库”总主编刘欣路、北京师范大学出版集团董事长吕建生等出席活动，中阿作家和翻译家代表受邀与会。

本次活动发布的阶段性成果有《中庸与调和：中阿思想对话》阿拉伯文版、《哈姆宰·谢哈塔》等10部优秀作品，不仅有“走出去”的中国原创选题，也有“引进来”的阿拉伯国家名家名作；既有编译出版的“译制”图书，也有用各自母语创作的“原生”作品。出席此次活动的嘉宾共同参加了“‘一带一路’中阿友好文库”阶段性成果发布仪式。

发布仪式后，由北京外国语大学阿拉伯学院尤梅副教授担任主持，中国著名诗人、北京师范大学特聘教授欧阳江河，北京外国语大学阿拉伯学院教授、鲁迅文学奖翻译奖获得者薛庆国，北京外国语大学阿拉伯学院教授吴旻雁和阿尔及利亚中国友好协会主席伊斯玛易·迪布什，第十三届中华图书特殊贡献奖获得者、埃及青年汉学家雅拉·密苏里，阿尔及利亚在华专家、译者鲁特菲以“文明交流互鉴视域下的中阿文学译介与思想研究”为主题就中阿作家对各自文化和文学历史的理解进行交流，就文学译介对文化交流的作用和价值、译介过程中的文化碰撞、语言转化、思想交流等问题进行了深入的探讨。

据介绍，中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会、北京外国语大学、北京师范大学出版集团自2016年开始合作共建“‘一带一路’中阿友好合作文库”，旨在汇集各方力量，推动中阿学术和文化交流，促进文明互鉴和民心相通。截至2022年底，“文库”储备选题近200个，出版图书80余种，合作机构遍及约旦、阿尔及利亚、沙特等11个阿拉伯国家，已经成为中华优秀传统典籍、中阿当代著名作家学者代表性作品的重要出版传播平台。

(责编：燕勐、常红)