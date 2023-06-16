英国英格兰地区的初级医生14日开始新一轮为期三天的罢工，抗议高通胀，要求提高工资待遇。英国天空新闻频道网站称，此次参与罢工的初级医生人数将超过4.7万，医疗系统服务将受到严重影响。此次罢工从14日7时开始，将持续到17日7时结束。

组织此次罢工的“英国医师协会”表示，受通胀影响，当地初级医生的实际薪酬在过去15年间“缩水”26%。加上工作条件不断恶化，目前有40%的初级医生打算离职。为此，他们要求涨薪35%以抵消通胀持续对自身收入的影响。然而，英国政府认为这一要求难以接受，只愿意围绕涨薪5%的标准进行谈判。

“英国医师协会”负责人 罗布·洛朗松：苏纳克政府没能有效控制去年至今的通货膨胀，医生们在疫情期间以及之前都一直在英国国家医疗服务体系中承受着巨大压力工作。英国政府却还在目前的纠纷中想着缩减薪酬，我认为这是完全错误的。

据英国媒体报道，为寻求涨薪应对通胀，“英国医师协会”已在今年3月和4月组织了两次类似的罢工。受连续罢工影响，当地大量就诊预约被迫推迟。统计显示，今年4月的罢工导致约20万就诊预约延期；去年12月以来，累计超过54.2万个就诊预约因医生罢工被推迟。很多当地英国民众因此被迫忍受病痛的折磨，承受英国通胀高企和医护人员罢工的双重影响。

当地病人 希拉里：我现在饱受病痛的折磨，(有时)晚上疼得睡不着觉，我都要在床旁准备一把椅子(休息)，我现在不能寄信、购物和朋友聚餐，我也无法工作，病痛的折磨让我很沮丧。

去年4月以来，英国通胀形势不断恶化，去年10月CPI同比涨幅达11.1%，创40年来新高，此后虽小幅回落，但仍一直处于高位。通胀持续高企在英国酿成严重的生活成本危机，引发民众不满，因薪水涨幅赶不上物价飙升而罢工。（央视新闻客户端）

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