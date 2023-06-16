6月15日下午，出席全球人权治理高端论坛的外宾分批前往北京市东城区前门三里河公园、颜料会馆、青云贰拾叁艺术中心、罗岚书店等地参访，体验北京老城区历史文化保护与创新。

在前门三里河公园，河道蜿蜒，水波清澈，脚下石板路、木栈道交错，颇具一番韵味。参访中，外宾们对三里河地区的历史文脉保护、环境整治和人居环境改善赞不绝口。

意大利民主与促进中心联合主席米凯拉·阿里卡莱说，在这里，胡同街区、四合院建筑与自然环境和谐地融为一体，令她印象深刻。公园里原生态的大树、河里种植的水生植物、郁郁葱葱的草坪、精心修剪的树木都充分表明了人们对自然保护的重视。

穿过小桥流水，外宾们来到青云胡同。在有着四百年历史的颜料会馆，外宾们不仅了解到东城区会馆活化利用、“会馆有戏”等文化创新举措，还观看了中国传统京剧表演，亲身感受老会馆焕发出的新魅力。

“众所周知中国京剧享誉世界。我认为刚刚欣赏的两部精彩的京剧作品是对京剧艺术的精彩演绎。”赤道几内亚副总理阿方索·恩苏埃·莫库伊说。

塞拉利昂人权委员会主席帕特里西亚·纳尔苏·恩达内玛说，京剧是中国传统文化的重要表现形式，今天看的两部京剧彰显了中华民族深厚的文化底蕴。“人们不仅享有公民权利和政治权利，同时也享有经济、社会和文化权利。中国对历史文化保护和传承令我印象非常深刻。”

“除了文化保护外，还有一点让我印象深刻，那就是这里很干净。享有清洁、健康和可持续的环境是一项基本人权。”她说。

近年来，北京在持续改善人居环境的同时，也注重对历史文化的保护。各式传统民居四合院落、凉亭、老砖墙、红砖房……一条通道可望见百年历史更迭的痕迹。外宾们不时驻足，拿起手机拍照。

“这些建筑都有着很悠久的历史，其艺术性和保护方法令人赞叹。”阿方索·恩苏埃·莫库伊说。

“这是我第一次来到北京。我十分赞赏中国在保护本国传统文化方面的态度，并非所有国家都能像这样。保护传统文化是中国政府的重要考量，值得所有国家学习。只有这样，才能使我们的文化代代相传。”他说。（记者成欣、邵艺博）

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