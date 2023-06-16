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西班牙首相表示将积极促进欧盟战略产业发展和贸易关系多元化

2023年06月16日08:21 | 来源：新华网
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　　新华社马德里6月15日电（谢宇智）西班牙首相桑切斯15日表示，西班牙在担任欧盟轮值主席国期间将积极促进战略产业发展和贸易关系多元化，使欧盟摆脱在能源、健康、数字技术和食品等关键领域过度依赖第三方国家的局面。

　　西班牙将于今年7月1日开始接任欧盟轮值主席国，为期半年。桑切斯当天在马德里首相府蒙克洛亚宫介绍了西班牙担任欧盟轮值主席国期间将重点关注的优先事项。他说，未来半年，西班牙将重点关注促进欧盟再工业化、推进生态转型、促进社会和经济正义、加强欧洲统一等4个方面的问题。

　　桑切斯说，为保障欧盟开放性的战略自主权，西班牙将在未来6个月中积极促进战略产业发展和贸易关系多元化，使欧盟摆脱在能源、健康、数字技术和食品等关键领域过度依赖第三方国家的局面。同时，这也意味着加强欧盟与拉丁美洲的关系将成为西政府工作的优先事项之一。

　　桑切斯说，西班牙作为欧盟轮值主席国将致力于推动电力市场改革，加速可再生能源的部署，并降低电价，使欧洲公司更具竞争力。

　　在社会和经济正义方面，桑切斯表示，西班牙将建议在所有欧盟成员国建立共同且最低的商业税收标准，并打击大型跨国公司的逃税行为。此外，应创造更公平的劳动力市场，扩大工人在劳工领域的权利等。

　　在加强欧洲统一方面，桑切斯说，在一个充满不确定性和地缘政治紧张局势不断加剧的环境下，西班牙将建议进一步深化内部市场，打造银行业联盟和资本市场联盟，并推进移民程序管理。

(责编：崔越、刘洁妍)

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