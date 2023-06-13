人民网北京6月13日电（杨倩、叶列娜） “我多次到访中国，每次访问都会强烈感受到这里在飞速发展，中国是一个充满活力的国家。”俄罗斯联邦共产党中央委员会副主席、国家杜马国际事务委员会第一副主席诺维科夫对人民网记者说。

俄共中央委员会副主席、国家杜马国际事务委员会第一副主席诺维科夫接受人民网专访。人民网 彭昱凯摄

近日，诺维科夫率领的俄罗斯联邦共产党干部考察团来华访问。“当我们在首都机场落地时，看到的第一个画面就是电视直播中国航天员进入中国空间站，两批航天员会师的场景。”诺维科夫说，太空探索领域的成功，也是中国经济和科技起飞的一个象征。

诺维科夫介绍，俄方非常关注中国在共产党领导下取得的各项成就，比如中国取得了脱贫攻坚的胜利。但百闻不如一见，“通过媒体报道和研究报告了解是一回事，亲身去感受又是另一回事。”诺维科夫说，俄共代表团多次到访中国，除了北京、上海、哈尔滨等大城市，也走访过大大小小的乡镇。代表团通过实地考察了解到中国的改革、中国式现代化的实施进展和取得的成果。“最重要的是，我们亲眼看到了中共高层的决策是如何得到及时、高效的执行。”

此次俄罗斯联邦共产党干部考察团访问了武汉和宜昌，在农村地区目睹了发展生态和绿色产业的计划得以有效落实，当地交通物流体系不断完善，农民的生活条件得到极大改善。

诺维科夫指出，历史上实现经济腾飞的国家不在少数，但这些国家的获益者只是占据了大多数社会资产的少部分人。而中国通过近几十年的快速发展，使广大人民的利益得到保障。“我们看到中国人民的生活得到明显改善，社会福利在提高，人们对未来非常乐观，充满信心。他们相信，子孙后辈将生活在一个强大的国家。”诺维科夫说。

他认为，中国取得巨大成就的根源在于坚持社会主义发展道路和中国共产党的领导，以及习近平同志作为党和国家最高领导人卓越的领导力。同时，习近平当选新一任中国国家主席后，首次出国访问选择了俄罗斯，这体现了俄中关系的战略意义。

谈及中俄合作，诺维科夫表示，俄共中央委员会主席根纳季·久加诺夫一贯主张俄罗斯应切实扩大与亚洲国家的合作，首要任务是与中国开展合作。俄共致力于扩大两国在政治、经济、人文领域的合作。当前俄中两国各领域合作在快速推进。

诺维科夫认为，俄共和中共的合作富有成效。这既是源于两党都是以马克思列宁主义为党的指导思想，也源于两党合作的历史传统，两党合作有利于推动两国关系的蓬勃发展。

中俄两国在金砖国家、上合组织等多边框架内的合作都卓有成效。今年是“一带一路”倡议提出十周年。诺维科夫指出，包括俄罗斯在内的许多国家都看好这一倡议的巨大前景。同时，他相信，共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作也将取得丰硕成果。

“世界各国很多政治家和学者都认为，当前世界进入了动荡期。美国试图用强权政治和制裁大棒，围绕各种议题来制造紧张局势。”诺维科夫强调，为了应对这些挑战和威胁，俄中合作的意义愈发重要。

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