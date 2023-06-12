人民网达累斯萨拉姆6月11日电（记者黄培昭、沈小晓）印度洋畔，平安之港，6月9日，一场典雅浪漫的婚礼在坦桑尼亚达累斯萨拉姆盛大举行。十对长期坚守在海外一线的青年新人牵手步入婚姻殿堂、许下爱的誓言，开启人生的新篇章。

这是中国土木首次在海外举行的青年员工集体婚礼，充分彰显了公司对青年员工的关爱，对提升海外员工归属感和幸福感有着重要意义。此次集体婚礼包括中式的接亲、送亲礼和西式的草坪婚礼。十对新人中，既有拼搏进取、无私奉献的管理骨干，也有奋战一线、独当一面的技术精英，还有志存高远、扎根当地的青年才俊。他们长期坚守在海外一线，为“一带一路”建设、中非友好关系发展做出了突出贡献。

在集体婚礼现场，中国驻坦桑尼亚大使陈明健表示，此次隆重的青年员工集体婚礼，体现出海外中企担当。她勉励新人在事业中砥砺奋进，为国家发展、“一带一路”建设和中坦友好事业贡献自己的力量；在家庭中看重责任，从自己的身边做起、从自己的家庭做起、从自己的工作做起，相亲相爱、孝敬父母、努力工作，祝愿新人们在工作和生活中永远甜蜜幸福、永结同心。

在婚礼现场，新人们观看聆听了中国铁建、中国土木领导们通过视频和贺信发来的祝福及嘱托。新人们表示，切身的感受到了领导们的温暖和关爱，今后将以更饱满的状态和热情投入到工作中，助力“一带一路”建设与发展。

近年来，中国土木在坦桑尼亚、肯尼亚、尼日利亚等多个非洲国家开展合作项目，为非洲发展注入新动力。中土东非公司作为坦赞铁路的建设者，也是中非友好合作的践行者和推动者，传承与弘扬坦赞铁路精神。青年员工在工作中充分展现了中国青年朝气蓬勃的精神面貌和积极向上的青春风采，把个人理想融入国家的前途命运，把家庭进步融入“一带一路”建设和时代的发展大局，为实现中国梦注入源源不断的生机活力。

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