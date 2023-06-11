新华社北京6月11日电（记者潘洁）6月11日，来自中国和洪都拉斯两国约200位政商界代表共聚北京，出席中国—洪都拉斯高级别企业家交流会。这是3月26日中国和洪都拉斯正式建立外交关系以来的首届高级别企业家交流会，为深化两国经贸务实合作注入新动力。

“建交以来，双方以时不我待的紧迫感，共同推动两国关系在相互尊重、平等互利、共同发展的基础上强劲起步，取得一系列早期收获，实现‘开门红’。”中国贸促会副会长张少刚说。

张少刚表示，中洪两国资源禀赋不同，经济互补性强，双边经贸合作潜力巨大，发展前景十分广阔。希望两国企业共同努力，推动洪都拉斯更多优质特色产品进入中国市场，不断扩大双边贸易规模，释放投资合作潜力，完善基础设施互联互通，带动当地就业，增进百姓福祉。

洪都拉斯外长雷纳表示，在洪都拉斯总统卡斯特罗对中国进行国事访问期间，两国举行高级别企业家交流会，为深化两国关系发展和经贸合作注入动力。相信两国关系的不断发展将为两国企业家带来广阔机遇，推动实现更多务实合作成果。

“中国是一个有着14亿多人口的广阔市场，并且在不断快速发展。”洪都拉斯经济发展部部长塞拉托说，期待洪都拉斯的香蕉、烟草、咖啡、海鲜等特色产品能尽快进入中国市场，也欢迎中国企业家到洪都拉斯投资兴业，推动双方务实合作造福两国人民。

交流会上，洪都拉斯经济发展部副部长雷东多向中国企业家介绍了洪都拉斯的经济社会发展状况、贸易政策、投资环境、特色产品等。“大家在中国都喜欢用微信，我也给大家一个二维码，有问题可以直接和我联系。”在发言结束时，雷东多特意以入乡随俗的方式，表达和中国企业家开展更多线上交流的期待。

“在进出口方面，洪都拉斯是否会对中国企业出台一些优惠政策，比如流程上的绿色通道？”“洪都拉斯的咖啡、海鲜等特色农产品有哪些独特的竞争优势？”……交流会上，中国企业代表与洪都拉斯经贸官员面对面展开深入交流，双方企业代表还进行了“一对一”的互动洽谈。

本次交流会适逢洪都拉斯总统卡斯特罗访华期间，由中国贸促会与洪都拉斯经济发展部共同主办。

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