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像对待“从属国”那样对中国？美国“愚蠢而狂妄”

2023年06月11日15:18 | 来源：参考消息
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参考消息网6月9日报道 香港亚洲时报网站6月7日刊登题为《拜登政府自相矛盾的风格和重点》的文章，作者是美国国际战略联盟公司创始人顾屏山。文章摘编如下：

拜登的中国政策团队采取了一种“说一套做一套”的策略。他的许多内阁官员都宣称希望与中国同行会面，讨论合作与协作——但总是要求按照美国的条件，这意味着美国保留讨论它想讨论的问题的权利，但会继续就其他问题批评、攻击和制裁中国。

这是一个专横霸道的霸权国家对从属国家的行为方式，并希望得到后者的依顺和服从。

最新的事例出现在新加坡的香格里拉安全对话会上。据称，美国国防部长劳埃德·奥斯汀希望与中国国防部长李尚福在论坛期间会面。中方拒绝了。

拜登政府甚至不考虑解除特朗普执政期间对中国防长的个人制裁，还指望举行军事领导人对话，这显得愚蠢而狂妄。

虚伪和欺骗的例子比比皆是。拜登政府一面承诺坚持一个中国原则，承认台湾是中国的一部分，一面却公然向台湾售武。

财政部长珍妮特·耶伦不遗余力地要求中国支持美国国债，然后去非洲警告非洲国家提防中国的“债务陷阱”外交。

拜登声称，与中国“脱钩”不是他的本意，但随后他的团队的每一个举动都恰恰相反。仿佛每一个潜在的双边结果都必须符合美国的条件。拜登的白宫不明白的是，它已经走上了美国的自我毁灭之路。

拜登的规定是，坚持严格遵守他的外交政策，即使牺牲盟友的国家利益也在所不惜。

结果，法国对与美国合作的明智性产生了怀疑，韩国正试图避免失去对华销售的局面，荷兰的阿斯麦公司也是如此。

在美国围绕“基于规则的秩序”发出威吓的同时，19个国家表示有兴趣加入金砖国家。

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已经全面生效。该伙伴关系的成员包括东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰。这些国家之间将享受蓬勃发展的免关税贸易。美国只能在局外旁观。

自十年前中国提出“一带一路”倡议以来，已有一百多个国家成为项目和投资的受益者。

美国？它只能无能为力地袖手旁观，充满嫉妒，偶尔提出指责，称这些项目是“债务陷阱”。

尽管华盛顿大力打压和阻挠中国的崛起，但中国已经相对不受美国制裁和限制的严重影响。

与此同时，中国已成为世界上几乎所有国家最重要的贸易伙伴。中国经济依然强劲，技术创新将继续，几乎不会受到华盛顿行动的影响。拜登政府几乎将所有努力都集中在阻止中国崛起上，然而徒劳无功。

(责编：赵光霞、牛镛)

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