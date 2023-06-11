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秦刚出席洪都拉斯驻华使馆开馆仪式

2023年06月11日15:15 | 来源：新华网
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新华社北京6月11日电（记者 董雪）国务委员兼外长秦刚11日在京出席洪都拉斯驻华使馆开馆仪式，同洪都拉斯外长雷纳共同为使馆揭牌。

秦刚代表中国政府致以热烈祝贺，表示，两个多月前，中国和洪都拉斯在一个中国原则基础上正式建立外交关系，实现了两国人民的夙愿，开创了中洪关系的新时代。两个多月来，双方坚定履行建交承诺，推动双边关系强劲起步。中洪关系快速发展的事实充分证明，坚持一个中国原则是国际大义、大势所趋、人心所向，中洪建交顺应历史潮流，符合两国和两国人民根本利益。卡斯特罗总统正在对中国进行的国事访问具有里程碑意义。习近平主席同卡斯特罗总统举行历史性会晤，必将引领双边关系迈上新高度、实现新发展。中方愿同洪方不断深化各领域互利合作，将中洪关系打造成不同规模、不同国情、不同制度国家友好合作的新典范。

雷纳表示，同中国建立外交关系，开启了洪都拉斯同世界关系新时代，为我们打开了通向一个繁荣发展伟大国家的大门。洪方将坚定恪守一个中国原则。相信洪中关系一定会不断加强，造福两国人民。

(责编：赵光霞、牛镛)

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