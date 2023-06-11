人民网华沙6月10日电（记者禹丽敏）由中国驻匈牙利大使馆主办、匈牙利匈中双语学校承办的第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛匈牙利赛区的比赛，于6月9日以在线方式举行。中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超在开幕式上致辞，负责教育事务的参赞陈昆、匈中双语学校校长茹娆和匈牙利五所孔子学院中外方院长、指导教师、特邀嘉宾评委出席活动。

中国驻匈牙利大使馆供图

杨超在致辞中表示，汉语桥比赛是文明交流、文化互鉴的桥梁，是增进了解、传承友谊的平台，是展示才华、点亮梦想的舞台。中匈两国有着深厚的友谊，青少年是中匈友好的希望与未来。习近平主席今年年初亲自复信匈中双语学校学生，鼓励匈牙利青少年学好中文，成为中匈友好的使者。希望通过“汉语桥”比赛，增进中匈两国青少年之间的交流，培养更多中匈的友谊传承者，也期待通过“汉语桥”比赛，激发更多匈牙利青少年学习中文的热情，点亮梦想。

中国驻匈牙利大使馆供图

茹娆表示，匈牙利学生学习汉语的兴趣和需求持续增长，匈中双语学校将牢记习近平主席嘱托，继续致力于发展和推广中文教育，培养有志于学习汉语的学生，在中匈两国之间架起一座语言和友谊的桥梁，并让它变得日益坚固。

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本届中学生汉语桥比赛的主题是“追梦中文 不负韶华”，比赛设有主题演讲和才艺展示等环节，来自匈牙利多所孔子学院和匈中双语学校的中学生参加比赛。匈中双语学校学生博骏荣获一等奖，届时将代表匈牙利赛区参加全球汉语桥比赛总决赛。

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(责编：贾文婷、常红)