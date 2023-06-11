新华社德国杜伊斯堡6月11日电 通讯：德国民众在龙舟竞渡中感受中国文化魅力

新华社记者单玮怡

龙舟竞渡，甜粽飘香……对喜好划船运动的德国人来说，9日至11日举行的杜伊斯堡趣味龙舟赛是逐浪竞渡的挑战，也是感知中国文化的宝贵机会。

据赛事宣传册介绍，140支队伍、3000名选手参加本次龙舟赛，其中既有华侨华人和留学生代表，也有德国鲁尔都市孔子学院的青年学生和当地龙舟爱好者。

盖尔·汉森是德国诺维塔斯企业医疗保险公司龙舟队负责人，有超过20年的龙舟比赛经验。汉森说，经过多年参赛，自己越来越熟悉中国端午节的传统习俗，“很高兴这次带着龙舟队一起感受比赛氛围”。

曾在上海工作十多年的卡斯滕第一次观看杜伊斯堡趣味龙舟赛。“赛龙舟让我想起在中国的美好回忆，真高兴在德国也能参与大型中国文化活动，我拍了很多照片发给中国朋友，又聊起以前在中国度过的快乐时光。”他说。

除龙舟比赛，当地华侨华人社团、中资企业和中文学校还在岸边设立文化传播展台，介绍端午节文化习俗的由来，向现场观众赠送粽子和端午文创礼品，并准备了中欧班列线路图互动游戏、抽奖活动等。

当地居民阿齐塔带着小儿子来到德国湖北社团联合会展台，参加互动游戏。阿齐塔告诉记者，这次活动让她体验和了解了中国节日习俗，也激发了她对中国文化的兴趣。

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国在接受记者采访时表示，趣味龙舟赛非常有益于促进两国民心相通和文化交流，深受德国民众喜爱。德国民众踊跃参加龙舟比赛，不仅收获参赛喜悦，也切身感受端午节文化，加深对中国的了解。

杜伊斯堡市1987年举办德国首个赛龙舟活动。自2000年以来，杜伊斯堡市每年6月都要在当地地标性的内港举行一场盛大的趣味龙舟赛。杜伊斯堡市是“一带一路”在欧洲西部的重要支点、中欧班列的重要节点。

(责编：贾文婷、徐祥丽)