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揭牌！洪都拉斯驻华大使馆在北京开馆

2023年06月11日13:23 | 来源：央视新闻客户端
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　　6月11日上午，洪都拉斯驻华大使馆在北京开馆，洪都拉斯外长雷纳和中国外长秦刚共同为大使馆揭牌。

　　今年3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，正式宣布与中国台湾“断交”。次日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》，确定两国建立大使级外交关系。洪都拉斯成为中国的第182个建交国。

　　中洪建交2个多月来，洪方一直在积极推进驻华使馆建馆工作，并得到中方的大力支持和协助。据记者在开馆仪式现场了解，洪都拉斯方面正在确立永久馆址，使馆开馆后，工作人员会有所增加，使馆工作人员布罗德用中文告诉记者：“中国这么大，我们驻中国的外交人员不会少。”

　　此际，洪都拉斯总统卡斯特罗正在中国进行国事访问，中国和洪都拉斯全新的外交关系让各方充满期待，卡斯特罗总统在访华前在国际社交媒体发帖表示，洪都拉斯重建需要新的政治、科学、技术、商业和文化视野。不仅洪都拉斯需要从中国的发展中获取新思路，中国也需要在拉美国家中继续结交新伙伴，增强政治互信，深化务实合作。

　　（总台央视记者 孔琳琳 赵晶 刘刚 周琨）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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