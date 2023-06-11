新华社北京6月11日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基10日表示，乌克兰的反攻行动已开始。据俄媒10日报道，卡霍夫卡水电站大坝受损引发的洪水目前整体上已经消退。

——据乌克兰国家通讯社10日报道，泽连斯基当天在与加拿大总理特鲁多举行的联合记者会上表示，乌克兰的反攻行动已经开始。泽连斯基指出，他与乌武装部队总司令扎卢日内等乌军高级指挥官保持日常联系。泽连斯基未透露反攻行动的更多细节。

——根据加拿大媒体10日报道，特鲁多当天突访乌克兰并同泽连斯基会晤。在会晤后的记者会上，特鲁多宣布，加拿大将向乌克兰提供价值5亿加元（1加元约合0.75美元）的额外军事援助，包括武器和战斗机飞行员培训。此外，加总理办公室10日发表声明说，加方支持乌克兰在条件允许的情况下尽快成为北约成员国。

——美国《华尔街日报》10日报道说，有证据显示，一个破坏小组曾利用波兰作为去年9月“北溪”管道破坏行动的基地，德国方面正对此进行调查，目前并无证据表明波兰政府参与了对“北溪”管道的破坏行动。另据比利时法语区广播电视台（RTBF）报道，“北溪”管道遭破坏后，美国中央情报局向比利时军事情报部门发来的一条消息显示，“乌克兰或与破坏行动有关”。

——据塔斯社报道，赫尔松州新卡霍夫卡行政当局负责人列昂季耶夫10日表示，卡霍夫卡水电站大坝受损引发的洪水目前整体上已消退。另据赫尔松州代理行政长官萨尔多在社交媒体上发布的消息，截至10日已从受灾居民点疏散6000余人。

——俄罗斯外交部10日发表声明说，对于冰岛降级与俄外交关系的决定，俄方将作出相应回应。冰方此举破坏了双方建立在相互尊重和多方面合作基础上的双边关系。冰方应对事态发展负全责。冰岛外交部此前宣布，将自8月1日起暂停冰岛驻俄罗斯大使馆工作。

——据俄罗斯媒体报道，阿尔及利亚总统特本将于14日至16日访问俄罗斯，他将同俄总统普京举行会谈，双方将签署关于深化两国战略伙伴关系的文件。（参与记者：李铭、李东旭、耿鹏宇、黄河、林威）

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