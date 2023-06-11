人民网记者 孙广勇

中国驻宋卡总领事吴冬梅接受记者采访。中国驻宋卡总领事馆供图

“泰南地区位于泰国的南部，与中国地缘接近，拥有丰富的自然资源和旅游资源，环境优美，中国与泰南合作前景广阔！”6月 9日，中国驻宋卡总领事吴冬梅在泰国春蓬府接受人民网记者专访时这样说到。

“中泰关系友好，两国交往历史悠久。两国建立全面战略合作伙伴关系10年来，各领域取得丰硕成果。”吴冬梅表示。

目前泰南已经全面参与“一带一路”倡仪，在“一带一路”框架下，中泰南互利合作势头良好，泰南发展正焕发出勃勃生机。2005年，中国广垦橡胶集团有限公司在泰南成立公司，解决了当地超1000人的就业问题，年加工能力120多万吨，是泰国最大天然橡胶生产商，。2012年，云南水务普吉PJT垃圾焚烧发电厂正式运营，解决了90万人口的垃圾处置问题和4.87万人的用电需求，是泰国目前在运营的最大的生活垃圾焚烧发电厂。

“泰南拥有丰富的自然资源，中国拥有庞大的市场和强大的制造业基础，在数字经济、基础设施建设、绿色投资方面突出，双方在经济上具有较强的互补性。” 吴冬梅说。

得益于中泰两国在“一带一路”框架下系统性的合作和政策沟通、设施联通、民心相通，泰南水果出口中国一直持续稳定。2022年泰南春蓬府向中国出口了29.45万吨榴莲，总共装了17464个集装箱，泰南的其它水果如椰子、菠萝、香蕉、芒果等在中国市场也大受欢迎。泰南地区希望今后进一步扩大对中国的水果出口。文化教育合作方面，泰南14府共有3所孔子学院、2所孔子课堂、20多所华文学校。“这些院校在传承中华优秀文化传统，推动中泰南文化交流和华文教育事业的发展做出卓越贡献。”

中国连续10年是泰国最大的贸易伙伴，2022年两国贸易额超过1350亿美元、中国对泰国投资额14亿美元，成为泰国最大的外资来源国。泰南地区已经成为21世纪海上丝绸之路的重要一站，实现经济快速发展。

“泰南地区与中国地缘接近，是高质量建设‘一带一路’上的重要节点，为双方的交流和合作提供便利条件。”吴冬梅希望，中国和泰南能进一步深化经贸合作加强贸易往来，促进制造业投资，并加大在贸易便利化、基础设施建设、产能等方面合作，推动双方经济的互利共赢；提升中国与泰南的旅游文化交流，拓展教育与人才培养，促进环境保护可持续发展，开拓医疗与健康合作新领域。

“中方愿与泰方一道，继续弘扬‘中泰一家亲’特殊情谊，加强交流与沟通，充分发挥各自优势，推动中泰南关系不断向前发展。”吴冬梅表示。

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