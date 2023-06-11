新华社耶路撒冷6月10日电（记者王卓伦）以色列特拉维夫大学日前发布公报说，该校人员参与的一项研究发现，深部脑刺激法可使人在睡眠期间增强记忆。

研究报告发表在新一期英国《自然·神经学》杂志上。研究人员指出，他们首次证明了一个长久以来的说法——睡眠期间海马体和大脑皮层的协同活动是增强记忆的关键机制，即通过睡眠期间海马体和大脑皮层之间的交流，大脑中的记忆能够得到持久巩固。

深部脑刺激法是治疗帕金森病等神经疾病的重要方法之一，即把电极植入脑中特定的神经区域，再外接电池给予刺激，以改善脑细胞的功能。新研究由美国加州大学洛杉矶分校和以色列特拉维夫大学等机构的研究人员合作完成。研究人员在18名癫痫患者脑中植入电极，研究睡眠期间深部脑刺激法的作用。

研究报告说，睡眠期间深部脑刺激法可改善大脑中负责获取新记忆的海马体和负责长期存储记忆的额叶皮层之间的交流。监测睡眠期间海马体活动发现，这一疗法能够精确、定时将电刺激传递到额叶皮层。通过对接受和不接受深部脑刺激法两组受试者的比对性测试发现，睡眠期间深部脑刺激法能够显著改善受试者记忆的准确性。

研究人员还监测了这一方法以单个神经元为单位对大脑活动的影响，结果发现，在睡眠期间开展精准刺激有助于加强海马体和额叶皮层之间的交流。他们认为，作为特殊的干预式刺激疗法，深部脑刺激法有助于改善和巩固记忆，增强大脑中海马体和大脑皮层的协同性，未来有望为治疗痴呆症等记忆障碍疾病带来启发。

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