据日本福岛当地媒体6月9日报道，东京电力公司发布消息称，福岛第一核电站核污染水排海工程陆地上排放设施将于本周内完工，本月12日起将进行试运行。

日本政府反复纠缠“核污染水”称谓，声称要排放的是经过“多核素处理系统”净化的“处理水”，甚至把福岛核污染水等同于全球核电站正常运行下的排放水。对此，专家表示，日本政府企图“洗白”排核污染水入海的行为不会得逞。

特约评论员 苏晓晖：日本政府不顾多方反对，仍然在推动福岛核污染水的排放，在这个过程中，日本政府在不断地“洗白”，但很明显并没有达到预期的效果。日本政府此前要求自己的媒体、社会团体不要再使用“核污染水”这个词，而要使用“核废水”和“处理水”。此举是为了转移视线，因为“核废水”和“处理水”是核电站正常运转之后，在达标的情况下的排放，而“核污染水”是发生核事故后的产物，基本等于核废物。按照美国等相关国家处理核废物的规定，核废物不能排放，只能进行长期储存。日本政府企图“洗白”排核污染水入海行为难得逞。福岛核电站事故的严重性等同于切尔诺贝利核电站的核事故。排核污染水入海并无国际惯例，日本政府听不得国内外反对声音，在错误的道路上越走越远，是极其自私和不负责任的。

（来源：央视新闻客户端）

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